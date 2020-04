Καθηλωτικός ο Nick Cave στη διασκευή του "Cosmic Dancer" των T-Rex (βίντεο)

Τη δική του εκδοχή στο "Cosmic Dancer" των T-Rex ηχογράφησε και έκανε μόλις διαθέσιμη ο Nick Cave. Το κομμάτι προορίζεται για ένα νέο tribute album για τον μακαρίτη Marc Bolan.

Ο δίσκος θα έχει τίτλο AngelHeaded Hipster και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου. Θα συμμετέχουν, δε, και άλλα μεγάλα ονόματα: U2, Joan Jett, Marc Almond, Kesha, Father John Misty και άλλοι ανήκουν στη λίστα όσων ετοιμάζουν διασκευές σε κλασικά κομμάτια του Bolan.

Επικεφαλής στην επιλογή και γενικότερα στο project ήταν ο παραγωγός Hall Willner, ο οποίος απεβίωσε από επιπλοκές του κορονοϊού στις αρχές Απριλίου.

Tracklist:

01 Kesha – “Children Of The Revolution”

02 Nick Cave – “Cosmic Dancer”

03 Joan Jett – “Jeepster”

04 Devendra Banhart – “Scenescof”

05 Lucinda Williams – “Life’s A Gas”

06 Peaches – “Solid Gold, Easy Action”

07 BØRNS – “Dawn Storm”

08 Beth Orton – “Hippy Gumbo”

09 King Khan – “I Love To Boogie”

10 Gaby Moreno – “Beltane Walk”

11 U2 – “Bang A Gong (Get It On)” (Feat. Elton John)

12 John Cameron Mitchell – “Diamond Meadows”

13 Emily Haines – “Ballrooms Of Mars”

14 Father John Misty – “Main Man”

15 Perry Farrell – “Rock On”

16 Elysian Fields – “The Street And Babe Shadow”

17 Gavin Friday – “The Leopards”

18 Nena – “Metal Guru”

19 Marc Almond – “Teenage Dream”

20 Helga Davis – “Organ Blues”

21 Todd Rundgren – “Planet Queen”

22 Jessie Harris – “Great Horse”

23 Sean Lennon & Charlotte Kemp Muhl – “Mambo Son”

24 Victoria Willians & Julian Lennon – “Pilgrim’s Tail”

25 David Johansen – “Bang A Gong (Get It On) – Reprise”

26 Maria McKee – “She Was Born To Be My Unicorn / Ride A White Swan”

Ακούστε το Cosmic Dancer: