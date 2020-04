«UFO υπάρχουν», λέει ο Tom DeLonge των Blink-182. Το Πεντάγωνο επιβεβαιώνει.

Γνωρίζαμε πως τα τελευταία χρόνια ο Tom DeLonge των Blink-182 είχε αποσυρθεί από τα μουσικά πράγματα για να αφοσιωθεί στην έρευνα εξωγήινων, κάτι που τον ενδιέφερε πάντα.

Τώρα οι κόποι του, επιτέλους, αποδίδουν καρπούς, μιας και το Πεντάγωνο δημοσίευσε επίσημα στην To The Stars Academy, τρία βίντεο με άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα, ένα εκ των οποίων γυρίστηκε από τον σχετικό οργανισμό που έχει ιδρύσει ο Tom DeLonge.

Ο κάποτε frontman των Blink-182 δημοσίευσε για πρώτη φορά το σχετικό υλικό το 2017 και στη συνέχεια, η αμερικανική κυβέρνηση έκανε σχετική έρευνα πάνω σε αυτό.

Φυσικά, μετά από αυτό "the sky is the limit" (#διπλης) για τον Tom DeLonge, όπως φαίνεται και από το παρακάτω tweet του.

Για να μην νομίζετε ότι θα ξεμπερδέψετε έτσι εύκολα με το 2020...

With today’s events and articles on my and @TTSAcademy’s efforts to get the US Gov to start the grand conversation, I want to thank every share holder at To The Stars for believing in us. Next, we plan on pursuing the technology, finding more answers and telling the stories.