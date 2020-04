Οι Beatles το έκαναν με το εξώφυλλο του θρυλικού Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ο Bob Dylan το κάνει με τα καινούργια του τραγούδια. Με τους στίχους του «φωτογραφίζει» πρόσωπα, καταστάσεις και γεγονότα που θεωρεί σημεία αναφοράς για την κουλτούρα του 20ου αιώνα.



Στο «δικό του Sgt. Pepper's», λοιπόν, ο Bob Dylan απεικονίζει τους και τα εξής: Beatles, Tommy, Woodstock, Altamont, Fleetwood Mac, Eagles, Gone With The Wind, Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlie Parker, Nat King Cole, Marilyn Monroe, John Lee Hooker, Patsy Cline, Houdini, “Wake Up Little Suzy”, “Let The Good Times Roll”, Play Misty For Me, Nightmare On Elm Street και φυσικά την δολοφονία του Κένεντι. Όλα αυτά, στο πρώτο του καινούργιο τραγούδι, το επικό 17λεπτο "Murder Most Foul" που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες.



Τώρα επανέρχεται με το "I Contain Multitudes" που είναι -ας πούμε- το οπισθόφυλλο του δικού του Sgt. Pepper's, στο οποίο αναφέρει τους William Blake, Beethoven (αυτός δεν είναι του 20ου αιώνα), Indiana Jones, ακόμη κι «αυτά τα παλιόπαιδα από την Αγγλία», τους Rolling Stones.