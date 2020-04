Πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια ο Larry Sherman, ιδρυτής της Trax Records.

Η είδηση έγινε γνωστή από την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο Facebook, με ανάρτηση στην οποία διαβάζουμε: «Με μεγάλη λύπη η Trax Records και η Rachael Cain ανακοινώνουμε τον θάνατο του Larry Sherman και θρυλικού ιδρυτή του label. Ο Larry αφήνει πίσω του την πολυαγαπημένη του κόρη, Tessa Sherman και την χήρα του, Sandy Sherman. Ζητώ από όλους σας να στείλετε την αγάπη σας. Ακολουθούσε την εβραϊκή πίστη και πέθανε στις πασχαλινές διακοπές του».

Το ιστορικό label της Trax που ο Sherman ίδρυσε το 1984 στο Σικάγο, έπαιξε τεράστιο ρόλο στην ανάπτυξη της house αλλά και της acid house, έχοντας στο ρόστερ της κυκλοφορίες από ονόματα όπως οι Frankie Knuckles, Larry Heard, Adonis και Marshall Jefferson, μεταξύ άλλων. Παρά, βέβαια, την μεγάλη συμβολή της στην dance μουσική, η Trax είχε την φήμη ότι έκοβε κακής ποιότητας κόπιες βινυλίου, αλλά και δεν ήταν ακριβώς σωστή στα συμβόλαιά της με τους καλλιτέχνες.

