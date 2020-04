Στις 17 Απριλίου αναμένεται να κυκλοφορήσει το ντεμπούτο άλμπουμ του Ed O’Brien, του 51χρονου κιθαρίστα των Radiohead.

Ήδη έχει κάνει διαθέσιμα τα κομμάτια “Brasil”, “Shangri-La” και “Olympik” κι αυτό είναι το τέταρτο στη σειρά - ίσως και το πιο ενδιαφέρον.

Αυτή τη φορά κυκλοφόρησε ένα ακουστικό ντουέτο από το επερχόμενο άλμπουμ (με τίτλο Earth), μαζί με τη Laura Marling.

Το νέο κομμάτι έχει τίτλο “Cloak of the Night” και έρχεται μια μέρα πριν το νέο άλμπουμ της τελευταίας, με τίτλο Song for Our Daughter.