Έτοιμος να επιστρέψει δισκογραφικά είναι ο Daniel Merriweather. Ο Αυστραλός R&B καλλιτέχνης, ιδιαίτερα αγαπητός και στους παραγωγούς των ελληνικών ραδιοφώνων (στο mainstream ακροατήριο έγινε γνωστός με τα “Change”, “Water and a Flame” -με την Adele- και “Red” από το ντεμπούτο άλμπουμ του Love & War, οι δε πιο indie fans θα τον θυμούνται από τη διασκευή του στο “Stop Me If You Think You've Heard This One Before” των Smiths), έχει νέο single και video, με τίτλο “Rain” και σε σκηνοθεσία των Angelo Dominic Sesto και George Roberts Bascombe.

Η βασική παραγωγή ανήκει στον ίδιο, ενώ στην ενορχήστρωση συμμετέχει και ο jazz πιανίστας Barney McAll.

Μπορείτε να το δείτε και να το ακούσετε εδώ: