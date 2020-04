Όντας σε εκούσια απομόνωση εδώ και δύο εβδομάδες στο σπίτι του στο Βανκούβερ του Καναδά, ο Elvis Costello πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε το «(What's So Funny 'Bout) Peace, Love and Understanding».

Βιντεοσκοπήθηκε για το Artists4NHS και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την NHS, τη βρετανική δημόσια υπηρεσία υγείας που δέχεται το βάρος της αντιμετώπισης της πανδημίας.

Το διάρκειας 42 λεπτών βίντεο ανοίγει με την περφόρμανς του κλασικού τραγουδιού του Κοστέλο και, στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μιλά για την κρίση του κορονοϊού: «Μπορείτε να δείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πώς θα συνεισφέρετε. Σχεδόν όλα όσα μπορείτε να κάνετε που συμβάλλουν στη λύση αντί να επιτείνουν το πρόβλημα είναι, όπως ξέρετε, το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνετε. Δεν χρειάζεστε εμένα να σας το πω».

Κάποια στιγμή δείχνει προς μια φωτογραφία του Louis Armstrong. «Πίσω μου είναι ο αγαπημένος μου επαναστάτης στη μουσική, που μας φυλάει» λέει.

Μετά διάβασε φωναχτά ερωτήσεις θαυμαστών του, ανάμεσα στους οποίους κάποιος ζητά τη γνώμη του για το new wave άλμπουμ του 1980 της Linda Ronstadt, το «Mad Love», στο οποίο η Linda τραγούδησε και δικά του τραγούδια (μεταξύ των οποίων και το «Alison»).

«Για να είμαι τίμιος, όταν άκουσα την εκδοχή της, σκέφτηκα ότι το τραγουδάει καλά, αλλά πραγματικά μίσησα την ενορχήστρωση». Παραδέχεται ότι έχει μετανιώσει για το πώς δημοσιοποίησε τότε τη γνώμη του. «Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι θεωρούσα κομματάκι πολύ σπουδαίο τον εαυτό μου» εξομολογήθηκε. Και προέτρεψε τους ακροατές να δουν το ντοκιμαντέρ «Linda Ronstadt: The Sound of My Voice».