φωτογραφία: Axelle/Bauer-GriffinΠαρότι μέχρι και τον τρέχοντα μήνα ο Eminem έδειχνε ότι είναι ακόμα απασχολημένος με το promo για το άλμπουμ του 2019 Music Τo Be Murdered By (Η.Π.Α. #1, Βρετανία #1, Αυστραλία #1, Γαλλία #4, Καναδάς #1, Γερμανία #2, Ιαπωνία #38, Ελλάδα #1), επιστρέφει τώρα στο προσκήνιο με κάτι φρέσκο.Ο λόγος για το τραγούδι που έχει τον τίτλο "Coffin" και τον βρίσκει να συνεργάζεται ξανά με την Jessie Reyez: μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Coffin", εντούτοις, δεν προλογίζει κάτι καινούριο από την πλευρά του Eminem. Αντιθέτως, λειτουργεί ως promo για τα σόλο σχέδια της Reyez, καθώς εκπροσωπεί το πολυαναμενόμενο δισκογραφικό της ντεμπούτο Before Love Came To Kill Us, το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγες μόλις ημέρες. Ο Eminem λοιπόν απλά την επισκέφθηκε, προφανώς ανταποδίδοντας τη δική της συμμετοχή στο άλμπουμ του Kamikaze (2018).