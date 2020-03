35 ετών σήμερα, ο Luke Elliot από το Princeton του Νιού Τζέρσεϊ συγκαταλέγεται ανάμεσα στους τραγουδοποιούς που ξεκίνησαν την καριέρα τους στα '10s, μεταπηδώντας επιτυχώς στη δισκογραφία ύστερα από χρόνια παραμονής στις μικρές σκηνές των μπαρ της Νέας Υόρκης.Ένα κομβικό σημείο στην πορεία του ήταν το ταξίδι που έκανε το 2016 στη Νορβηγία για την ηχογράφηση του άλμπουμ Dressed For The Occasion. Ήταν τότε που γνωρίστηκε με τον Sivert Høyem, ο οποίος τον πήρε μαζί στη συνέχεια ως opening act σε συναυλίες του και τραγούδησε μαζί του το "Somebody's Man". Ο ίδιος τον «σύστησε» μάλιστα και στο ελληνικό κοινό, φέρνοντάς τον στα μέρη μας ως support για τις sold-out, reunion συναυλίες των Madrugada σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τον Απρίλιο του 2019 (δείτε περισσότερα πατώντας εδώ ).Τώρα, λοιπόν, ο Luke Elliot επιστρέφει δίνοντας στη δημοσιότητα ένα επίσημο βιντεοκλίπ για το τραγούδι "All On Board": μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.Το "All On Board" προλογίζει το νέο άλμπουμ The Big Wind, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου.