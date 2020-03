«Για τους Ιταλούς, που το ενέπνευσαν, για τους Ιρλανδούς, για ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ βρίσκεται σε δύσκολη θέση φέτος του Αγίου Πατρικίου, μα ακόμα τραγουδά».Με αυτά τα λόγια, ο Bono σύστησε μέσω των επίσημων social media των U2 ένα ολοκαίνουριο τραγούδι ονόματι "Let Your Love Be Know", το οποίο και μπορείτε να ακούσετε μέσω Facebook πατώντας εδώ Για όσους τα κοιτάνε αυτά τα πράγματα, δεν είναι απολύτως σαφές για την ώρα αν το "Let Your Love Be Know" θα πρέπει να λογίζεται ως σόλο στιγμιότυπο του Bono ή είναι κάτι που ίσως δούμε -σε διαφορετική μορφή, βέβαια- να μπαίνει αργότερα σε κάποιον δίσκο των U2.Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πηγή έμπνευσης είναι η πολύνεκρη μάχη της Ιταλίας εναντίον του κορωνοϊού, την οποία παρακολουθεί με αγωνία ολόκληρος ο κόσμος.