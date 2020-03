ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ξεκινώντας από το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας το 2006, οι Horisont αναδείχθηκαν σε μία από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις της αναβίωσης του hard rock, όντας από τους λίγους που πέτυχαν να φέρουν και μια δική τους ματιά στην όλη υπόθεση.Τελευταία εμφάνισή τους στη δισκογραφία ήταν το 2017 με το άλμπουμ About Time, τώρα όμως το γκρουπ επιστρέφει με το νέο τραγούδι "Pushin' The Line": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο Max Ljungberg.«Τα γυρίσματα έγιναν σε ένα παγοδρόμιο για αγώνες χόκεϊ επί πάγου», σχολίασαν οι Horisont, «γλιστρούσε, έκανε κρύο και κάτι μύριζε, όμως ξέρετε τι λένε: no pain, no gain».Το "Pushin' The Line" αποτελεί πρόλογο για το νέο άλμπουμ Sudden Death, το οποίο θα κυκλοφορήσει από τη Century Media στις 15 Μαΐου.