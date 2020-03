φωτογραφία: Jason DeCrow

Ο θάνατος του Juice WRLD τον Δεκέμβριο του 2019, μόλις στα 21 του χρόνια, τερμάτισε άδοξα μια ιλιγγιώδη πορεία στο σύγχρονο χιπ χοπ, που μόλις τον είχε οδηγήσει στο νούμερο 1 της Αμερικής με το 2ο του άλμπουμ Death Race For Love (Βρετανία #12, επίσης).Ανάμεσα σε όσους εκτιμούσαν το ταλέντο του νεαρού ράπερ από το Σικάγο ήταν και ο Eminem, που του αποτίνει τώρα φόρο τιμής με το νέο -και αρκετά εντυπωσιακό- βιντεοκλίπ το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα για το τραγούδι "Godzilla", όπου είχε προλάβει να συμμετάσχει ο μακαρίτης: το σκηνοθέτησε ο Cole Bennett και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Όπως μπορείτε να δείτε, πέρα από τον φόρο τιμής στον Juice WRLD, στο κλιπ εμφανίζεται και ο Dr. Dre, αλλά και ο διάσημος κάποτε πυγμάχος Mike Tyson.To "Godzilla" συνεχίζει το promo για τον δίσκο Music Τo Be Murdered By (2019), ο οποίος έστειλε τον Eminem στο νούμερο 1 Αμερικής, Βρετανίας, Αυστραλίας, Καναδά αλλά και στη χώρα μας, όπου παραμένει δημοφιλέστατος (επίσης #4 στη Γαλλία, #2 στη Γερμανία, #38 στην Ιαπωνία).