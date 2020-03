φωτογραφία: Mark Horton

O Paul Banks μπορεί να έγινε ευρύτερα γνωστός ως κεντρική φιγούρα των Interpol, όλοι όμως όσοι ακολουθούν πιστά το γκρουπ γνωρίζουν ότι του αρέσει κατά καιρούς να εμπλέκεται σε διάφορα παράλληλα εγχειρήματα: το 2009, για παράδειγμα, ήταν ο Julian Plenti, ενώ το 2016 τον βρήκαμε να στήνει τους Banks And Steelz, παρέα με τον RZA των Wu-Tang Clan.Και τώρα, μας προτρέπει να γνωρίσουμε μία ακόμα μπάντα του, τους Muzz. Και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με το πρώτο δηλαδή τραγούδι που δίνουν στη δημοσιότητα: λέγεται "Bad Feeling" και μπορείτε να το ακούσετε μέσω SoundCloud, πατώντας εδώ Εκτός του Banks, στους Muzz παίρνει μέρος ο Matt Barrick των The Walkmen και ο Josh Kaufman των Bonny Light Horseman. Καθώς φαίνεται, μάλιστα, θα πρέπει να περιμένουμε ολόκληρο δίσκο εκ μέρους τους, πιθανότατα μέσα στο 2020, αφού στη σελίδα τους στο Instagram γράφουν με νόημα ότι «Something Muzzy this way comes». Για την ώρα δεν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.