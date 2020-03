Με γεμάτα πια 20 χρόνια ιστορίας, οι Gorillaz παραμένουν μπάντα που χαρακτήρισε μουσικά μα και οπτικά το γύρισμα από τα 1990s στα '00s.Όπως μάλιστα απέδειξε ο τελευταίος τους μέχρι σήμερα δίσκος, το The Now Now του 2018, ακόμα κι αν εντοπίζονται υποχωρήσεις σε καλλιτεχνικό επίπεδο (δείτε π.χ. την κριτική του Μιχάλη Τσαντίλα στις δικές μας σελίδες, εδώ ) συνεχίζουν και απολαμβάνουν σημαντικής απήχησης: #5 στη Βρετανία, #4 στις Η.Π.Α., #4 στην Αυστραλία, #6 στη Γαλλία, #4 στον Καναδά, #10 στη Γερμανία, αλλά και #28 στη δική μας χώρα.Τώρα, η μπάντα ξαναχτυπά με το ολοκαίνουριο "Désolé", τραγούδι που τους βρίσκει να συνεργάζονται με την τραγουδίστρια Fatoumata Diawara από το Μάλι της Δυτικής Αφρικής -τόπο τον οποίον ο Damon Albarn γνωρίζει καλά.Το "Désolé" ακούγεται στα πλαίσια του δεύτερου επεισοδίου της νέας βιντεοσειράς Song Machine, την οποία λάνσαραν οι ίδιοι οι Gorillaz. Στόχος τους, να προσφέρουν στους fans μια ζωντανή βίντεο εμπειρία από όσα συμβαίνουν στα Kong Studios, όπου ηχογραφούν.