Του πήρε μάλλον περισσότερο απ' όσο ίσως περίμενε κανείς του Rufus Wainwright για να εκτιμήσει την Joni Mitchell, πάντως αυτήν τιμά τώρα, στο στο καινούριο του τραγούδι "Damsel In Distress": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο Josh Shaffner, με χρήση animation.«Τη συναντήσαμε πρόσφατα μαζί με τον Jörn Weisbrodt, καθώς πλέον ζούμε στο Laurel Canyon» (σ.σ.: είναι ο άντρας του), δήλωσε ο 46άχρονος τραγουδοποιός από το Rhinebeck της Νέας Υόρκης, «και πλέον αντιλαμβάνομαι γιατί είναι μία από τις σπουδαίες. Μέχρι πρότινος δεν ήμουν εξοικειωμένος με τη μουσική του, αλλά ο Jörn έχει μεγάλη τρέλα, την οποία και μου μετέδωσε».Το "Damsel In Distress" προλογίζει το νέο άλμπουμ του Rufus Wainwright Unfollow The Rules, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου από την BMG. Στη δισκογραφία του θα διαδεχθεί το Take All My Loves: 9 Shakespeare Sonnets του 2016.