ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Με ένα ακόμα επίσημο βιντεοκλίπ συνεχίζεται το ταξίδι του νέου δίσκου του Leonard Cohen Thanks For The Dance (2019), δουλειά που ολοκλήρωσε ο γιος του Adam σύμφωνα με τις τελευταίες επιθυμίες του.Τώρα λοιπόν, μετά τα μανταρίνια και την Ύδρα που είδαμε στο "Moving On" (πατήστε εδώ ), πήρε σειρά το ομώνυμο του άλμπουμ "Thanks For The Dance" για να οπτικοποιηθεί. Σκηνοθέτησε η φωτογράφος μόδας Harley Weir και μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στον σύνδεσμο παρακάτω.Το Thanks For The Dance τα πήγε αρκετά καλά στις βασικές για τη μουσική αγορές της υφηλίου (Καναδάς #1, Η.Π.Α. #61, Βρετανία #7, Αυστραλία #11, Γαλλία #15, Γερμανία #5), πράγμα που δίνει την ευκαιρία για αναθέσεις κλιπ σε καταξιωμένα πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν να δώσουν τη δική τους οπτική γωνία στους στίχους του σπουδαίου τραγουδοποιού.«Είμαι τεράστια fan του Leonard Cohen», δηλώνει η ίδια η Weir, «οι στίχοι του είναι τόσο ακατέργαστοι και τόσο ζεστοί. Είναι μεγάλη μου τιμή να παίρνω μέρος στην κληρονομιά του».