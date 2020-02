Είναι πλέον ευρέως γνωστές οι σχέσεις που διατήρησε σε όλη σχεδόν τη ζωή του ο Leonard Cohen με την Ύδρα. Δεν είναι λοιπόν να απορεί κανείς που η Laure Prouvost ταξίδεψε ως το ελληνικό νησί προκειμένου να σκηνοθετήσει το βιντεοκλίπ για το μεταθανάτιο τραγούδι "Moving On" του σπουδαίου Καναδού τραγουδοποιού: μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Moving On" συνεχίζει το promo για το άλμπουμ του 2019 Thanks For The Dance (Καναδάς #1, Η.Π.Α. #61, Βρετανία #7, Αυστραλία #11, Γαλλία #15, Γερμανία #5), που απαρτίστηκε από τραγούδια που ο Cohen ετοίμαζε τον καιρό του θανάτου του, το 2016 -τα οποία και ολοκλήρωσε ο γιος του, Adam Cohen.«Με τη Laura Prouvost διαλέξαμε το θέμα της Ύδρας γιατί υπήρχε μια μεσογειακή, νοσταλγική αύρα στον τρόπο με τον οποίον τραγουδά ο πατέρας μου στο "Moving On"», δήλωσε ο Adam Cohen, «θελήσαμε έτσι να τον ξαναβάλουμε, με έναν τρόπο, στο σπίτι εκείνο όπου έγραψε το "Bird On The Wire"».Αρκετοί επίσης αναρωτήθηκαν για τα επαναλαμβανόμενα πλάνα που εστιάζουν σε μανταρίνια (κλημεντίνες), οπότε η Prouvost ανέλαβε τις σχετικές εξηγήσεις, λέγοντας ότι «οι κλημεντίνες συμβολίζουν τον έρωτα. Η γεύση της ρευστότητάς τους, γλυκιά και ξινή την ίδια στιγμή, στάζει ζωή».