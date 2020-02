φωτογραφία: Charles Dennington

Χάλασαν κόσμο στα '00s οι Αυστραλοί Avalanches, όταν έβγαλαν το Since I Left You. Και παρότι τους πήρε ...16 χρόνια να ξαναφανούν στη δισκογραφία, πέτυχαν με το Wildflower του 2016 να παραμείνουν σχετικοί, διατηρώντας συνάμα και την εμπιστοσύνη του κοινού (Αυστραλία #1, Η.Π.Α. #27, Βρετανία #10, Γαλλία #109, Καναδάς #54, Γερμανία #60). Πατώντας εδώ , μπορείτε να δείτε τι έγραψε τότε γι' αυτό στις σελίδες μας ο Άρης Καζακόπουλος.Τώρα, το δίδυμο των Robbie Chater & Tony Di Blasi ξαναχτυπά με ένα φρέσκο τραγούδι ονόματι "We Will Always Love You", στο οποίο βρίσκονται να συνεργάζονται με τον Blood Orange: μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.To "We Will Always Love You" προλογίζει έναν νέο δίσκο για τους Avalanches, για τον οποίον ωστόσο δεν γνωρίζουμε ακόμα πολλά -φαίνεται πάντως ότι έρχεται μέσα στο 2020. «Πραγματεύεται ταξίδια από το σκοτάδι στο φως, μιλάει για τη ζωή μετά από (κάθε είδους) θάνατο και για την υπερβατική φύση της μουσικής», δηλώνουν σχετικά οι ίδιοι.