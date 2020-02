φωτογραφία: Donnie Knutson

Μέρος τρίτον για το promo γύρω από την επικείμενη δισκογραφική επιστροφή του Morrissey, ύστερα από τον ενθουσιασμό που προκάλεσε πρώτα η δημοσίευση του "Bobby, Don’t You Think They Know?" -μεταξύ άλλων, και στα ελληνικά μουσικόφιλα social media- κι έπειτα του "Love Is On Its Way Out".Τώρα, λοιπόν, έχουμε ένα ακόμα φρέσκο τραγούδι ονόματι "Knockabout World", το οποίο και μπορείτε να ακούσετε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.Το "Knockabout World" προλογίζει τον νέο δίσκο I Am Not A Dog On A Chain, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου από την BMG. Ηχογραφήθηκε στο Saint-Remy της Γαλλίας, με παραγωγό τον Joe Chiccarelli.Στη δισκογραφία του Morrissey θα διαδεχθεί το California Son του 2019, άλμπουμ που τα πήγε αρκετά καλά σε εμπορικό επίπεδο (Βρετανία #4, Η.Π.Α. #95, Γαλλία #66, Γερμανία #13), παρότι οι κριτικές δεν ήταν πάντα θετικές. Στις δικές μας πάντως σελίδες ο Ανδρέας Κύρκος έμεινε ικανοποιημένος, όπως μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ