Ξεκινώντας το 1985 από το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια με το αρχικό όνομα Aslan, οι Psychotic Waltz έκαναν αίσθηση στην Ευρώπη με το ντεμπούτο τους A Social Grace (1990), χάρη σε έναν ιδιαίτερο ήχο, που βρισκόταν μεταξύ του US metal των 1980s και του πιο progressive ύφους. Το ακολούθησαν 3 άλμπουμ μέχρι τη μάλλον αιφνιδιαστική τους διάλυση το 1996, η οποία εν μέρει οφειλόταν στις μεταξύ τους μουσικές διαφορές και εν μέρει στη δικαστική μάχη που ξεκίνησε εναντίον τους μια ηθοποιός που έπαιζε στο βιντεοκλίπ του "Faded".Παρά ταύτα, ο μύθος τους έζησε ανάμεσα στη μεταλλική κοινότητα και οι δίσκοι τους εξακολούθησαν να ανακαλύπτονται, με αποτέλεσμα να ανασχηματιστούν το 2010 με την αυθεντική τους σύνθεση. Και τώρα, 24 ολόκληρα χρόνια μετά το Bleeding του 1996, οι Psychotic Waltz είναι και πάλι εδώ, με τον νέο δίσκο The God-Shaped Void. Στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης μπορείτε να πάρετε μια καλή γεύση, βλέποντας το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε ο Costin Chioreanu για ένα από τα τραγούδια του, το "While The Spiders Spin".Το The God-Shaped Void βγάζει λοιπόν τους Αμερικανούς σε μία ακόμα ευρωπαϊκή περιοδεία, η οποία τους ξαναφέρνει και στην Ελλάδα, 8 χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση εδώ. Όπως ανακοίνωσε η Smoke the Fuzz, οι Psychotic Waltz θα παίξουν στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου (στο Principal) και στην Αθήνα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου (στο Gagarin).Όσον αφορά τα εισιτήρια, υπάρχουν περιορισμένης διάθεσης early bird στα 22 ευρώ. Κατόπιν, η προπώληση θα τα διαθέτει για 25 ευρώ, ενώ στο ταμείο τις μέρες των συναυλιών θα κοστίζουν 28 ευρώ. Το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί online ( www.viva.gr www.athinorama.gr ), τηλεφωνικά (11876), καθώς και σε φυσικά σημεία: Reload, καταστήματα Wind, βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Viva Spot Τεχνόπολης, Yoleni's για την Αθήνα, Ticket House, Rover και καταστήματα Wind για τη Θεσσαλονίκη.