Περιμέναμε κάτι «μεγάλο» από το Ejekt Festival όσον αφορά τα ονόματα που θα αναλάμβαναν να πλαισιώσουν τη μεγάλη συναυλία των Red Hot Chili Peppers, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Markopoulo Park (στο Μαρκόπουλο). Και οι φίλοι του εναλλακτικού rock δεν πρέπει να αισθάνονται παραπονεμένοι, αφού ανακοινώθηκαν οι Hives και οι Nothing But Thieves, αμφότεροι στον πρώτο τους ερχομό στην Ελλάδα.Οι Σουηδοί Hives υπήρξαν από τα συζητημένα νέα ονόματα των '00s, στο πλαίσιο της garage/post-punk αναβίωσης εκείνων των χρόνων: το 3ο τους άλμπουμ Tyrannosaurus Hives (2004) έκανε αρκετή αίσθηση, «εισβάλλοντας» στο #7 της Βρετανίας, αλλά και στο #33 των Η.Π.Α.Οι Nothing But Thieves, από την άλλη, ανήκουν στα γερά «χαρτιά» της νυν φουρνιάς των indie βρετανικών συγκροτημάτων, μετρώντας 2 σερί top-10 άλμπουμ (Nothing But Thieves, 2015 και Broken Machine, 2017), τα οποία έκαναν αίσθηση και στην αμερικάνικη αγορά.Μαζί με αυτά τα ονόματα, το Ejekt ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν και ειδικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αττικής από και προς το Markopoulo Park τη μέρα της συναυλίας, τα οποία θα αναχωρούν με τακτικά δρομολόγια (15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00) από το Πεδίον του Άρεως. Στο Μαρκόπουλο, ως σημείο αναχώρησης έχει οριστεί ο χώρος στάθμευσης έξω από το Markopoulo Park. Η τιμή του εισιτηρίου ανέρχεται στα 5 ευρώ (με επιστροφή) και μπορείτε να αγοράσετε από τώρα.Εντωμεταξύ, τα VIP εισιτήρια της συναυλίας εξαντλήθηκαν. Η προπώληση εξακολουθεί στα 58 ευρώ (λίγα εισιτήρια) για Ζώνη Β -στις επόμενες φάσεις θα κοστίζουν 64 και 70 ευρώ- και στα 110 για Ζώνη Α, για την οποία επίσης έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια. Η προπώληση γίνεται αποκλειστικά από τα δίκτυα των: www.viva.gr και www.public.g r, ενώ σημειώνεται ότι οι μεταπωλητές χρεώνουν κόστη διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.