ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πατριός και γιος δεν είναι και το πλέον συνηθισμένο «ζευγάρι» στη δισκογραφία, ωστόσο ο Sufjan Stevens με τον Lowell Brams το έχουν ξανακάνει και στο παρελθόν -διατηρούν άλλωστε άριστες σχέσεις. Και καθώς φαίνεται, επιθυμούν να το ξαναδοκιμάσουν και τώρα.Στα πλαίσια λοιπόν του σχετικού promo, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα καινούριο τραγούδι με τίτλο "The Runaround": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που γύρισε γι' αυτό ο ABUTTA492 στους δρόμους της Νέας Υόρκης, της Ατλάντα και του Μαϊάμι, απεικονίζοντας διάφορες ...σούζες με μηχανές!Ο 44άχρονος τραγουδοποιός από το Ντιτρόιτ έχει πίσω του μια πολύ πετυχημένη δεκαετία, στην οποία κατέθεσε έναν από τους δίσκους που τη χαρακτήρισαν (το Carrie & Lowell του 2016, δείτε εδώ την κριτική του Μιχάλη Τσαντίλα), αλλά βρέθηκε και υποψήφιος για Όσκαρ Τραγουδιού (για το "Mystery Of Love", 2017). Είναι λοιπόν λογικό ότι θέλει να μπει με το δεξί στα '20s.«Δουλεύουμε εδώ και χρόνια», αποκάλυψε ο Stevens, «αλλά ξέρετε πώς πάει με τα τζαμαρίσματα, συνήθως το 90% απ' ό,τι βγαίνει είναι φριχτό, αλλά, αν είσαι τυχερός, το 10% μπορεί να είναι μαγικό».Το "The Runaround" προλογίζει τον νέο δίσκο Aporia, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου από την Asthmatic Kitty, το label που έχουν από κοινού ο Brams με τον Stevens. Στη δισκογραφία του τελευταίου θα διαδεχθεί το non-album single του 2019 "Love Yourself".