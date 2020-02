Μπορεί τα (δυσάρεστα) νέα για την υγεία του Ozzy Osbourne να έχουν θορυβήσει τους fans, αλλά εκείνος σίγουρα ξέρει να ταράζει τα νερά της επικαιρότητας, διώχνοντας έστω και για λίγο τα σύννεφα.Μία από τις πλέον απροσδόκητες κινήσεις της καριέρας του ήταν η συνεργασία του με τον επιτυχημένο στη νεότερη γενιά Αμερικανό ράπερ Post Malone, για ένα τραγούδι από τον 3ο του δίσκο (2019) με τίτλο "Take What You Want". Αν και δημιουργήθηκε μπόλικο σούσουρο όταν πολλοί fans του Post Malone αναρωτήθηκαν «ποιος είναι αυτός ο Ozzy;» -δείχνοντας το χάσμα που έχει επιφέρει η εποχή του ίντερνετ σε πράγματα τα οποία παλιότερα θεωρούνταν βασικά, ό,τι κι αν άκουγες- το κομμάτι σκαρφάλωσε θριαμβευτικά στο #8 των Η.Π.Α. και στο #22 της Βρετανίας.Τώρα, λοιπόν, ο Post Malone ανταποδίδει τη χάρη κι έρχεται να συνδράμει τον Ozzy σε ένα δικό του τραγούδι, ονόματι "It's A Raid": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "It's A Raid" προέρχεται από τον νέο, πολυαναμενόμενο δίσκο του Ozzy Ordinary Man, ο οποίος βγαίνει σήμερα Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου από την Epic, σε διεθνή διανομή Sony. Στη δισκογραφία του διαδέχεται το Scream του 2010 (Η.Π.Α. #4, Βρετανία #12, Αυστραλία #11, Γαλλία #49, Καναδάς #4, Γερμανία #7, Ιαπωνία #11, Ελλάδα #1).