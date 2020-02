Αέναα αγαπητοί στην Ελλάδα, οι Editors ανανέωσαν τους δεσμούς πίστης με το εγχώριο κοινό πέρυσι το καλοκαίρι, στα πλαίσια του Ejekt Festival 2018.Ούτε και δισκογραφικά λείπουν, όμως, αφού μέσα στο 2019 έδωσαν το παρών με το άλμπουμ The Blanck Mass Sessions -μια νέα εκδοχή δηλαδή του Violence (2018), πιο ηλεκτρονική, δια χειρός του Blanck Mass (κατά κόσμον Benjamin John Power) των Fuck Buttons- ενώ δημοσίευσαν και την πρώτη best of συλλογή της καριέρας τους Black Gold. Κάτι που έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε: πατώντας εδώ , μπορείτε να βρείτε τη συνέντευξη που παραχώρησαν στον Ανδρέα Κύρκο.Τώρα, το σχετικό promo συνεχίζεται με ένα επίσημο βιντεοκλίπ για το "Upside Down", ένα από τα καινούρια τους τραγούδια, που ηχογράφησαν για το Black Gold: το σκηνοθέτησε ο Rahi Rezvani και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.Η νέα συλλογή δίνει εντωμεταξύ την αφορμή για μία ακόμα περιοδεία, με best of setlist φυσικά, που θα ξαναφέρει τους Editors (και) στην Ελλάδα. Όπως μάλιστα ανακοίνωσαν, θα δώσουν 2 συναυλίες στη χώρα μας, με τον καιρό να πλησιάζει, πλέον: μία θα είναι στη Θεσσαλονίκη (Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, στο Principal) και μία στην Αθήνα (Σάββατο 28 Μαρτίου 2020, στο Γήπεδο Tae Kwon Do). Για περισσότερες πληροφορίες και για τα σχετικά με τα εισιτήρια, πατήστε (αντίστοιχα) εδώ και εδώ