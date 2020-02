ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λαμπρή μεν η τελετή των φετινών Grammy στο Staples Center του Λος Άντζελες, με τη δέουσα συγκίνηση και τους φόρους τιμής για τον θάνατο του Kobe Bryant, όμως ούτε μισή κουβέντα δεν ειπώθηκε για το σκάνδαλο που οδήγησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση της προέδρου του οργανισμού πίσω από τα βραβεία Deborah Dugan. Και τώρα, αποκαλύπτονται σιγά-σιγά και άλλες σοβαρές ελλείψεις, καθώς και ορισμένα αστεία ...παρατράγουδα!Ανάμεσα στις σοβαρότατες ελλείψεις, ήταν η απουσία του Ginger Baker, του Keith Flint των Prodigy, του Scott Walker, του Neil Peart των Rush και του David Berman των Silver Jews από το καθιερωμένο In Memoriam βίντεο, που τιμά όσους πέθαναν την προηγούμενη χρονιά: μιλάμε δηλαδή για αγαπητούς και αναγνωρισμένους μουσικούς, με πολλούς fans να εξαπολύουν μύδρους κατά των Grammy, τα οποία βλέπουν έτσι μια ήδη αμφιλεγόμενη αξιοπιστία (ως προς τι προτείνουν και τι βραβεύουν) να θαμπώνει ακόμα περισσότερο.Όσον αφορά τα παρατράγουδα, τώρα, μάλλον το πιο αστείο είχε ως ήρωα τον Lewis Capaldi, τον 23άχρονο Σκωτσέζο που χαλάει κόσμο εσχάτως στη Βρετανία με τη blue-eyed soul του.Ο Capaldi ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους της φετινής τελετής, καθώς ήταν υποψήφιος για το Τραγούδι της Χρονιάς με το σούπερ χιτ "Someone You Loved" (Βρετανία #1, Η.Π.Α. #1, Αυστραλία #4, Γαλλία #20, Καναδάς #1, Γερμανία #18). Ενώ όμως είχε κάτσει, τον προσέγγισε μια γυναίκα και του ζήτησε να εκκενώσει τη θέση, θεωρώντας -όπως αποκαλύφθηκε- ότι ήταν κάποιος από τους απλούς θεατές, ο οποίος είχε κάτσει χωρίς να το δικαιούται όσο κάποιος καλεσμένος καλλιτέχνης είχε πεταχτεί στην τουαλέτα!Την είδηση κοινοποίησε, γελώντας, ο ίδιος ο Capaldi.