φωτογραφία: Ντιάνα Καλημέρη

Υπήρξε από τα πιο συζητημένα πρόσωπα στο εναλλακτικό στερέωμα της δεκαετίας που μόλις έφυγε η Anna Calvi και ευτυχήσαμε να τη δούμε και στην Ελλάδα, «τώρα που συμβαίνει»: πατώντας εδώ , μπορείτε να δείτε τι έγραψε ο Άγγελος Κλειτσίκας στις σελίδες μας, για τον περσινό της ερχομό στην Αθήνα.Τελευταία μέχρι σήμερα δουλειά της Αγγλίδας τραγουδοποιού ήταν το άλμπουμ Hunter του 2018 (Βρετανία #22, Αυστραλία #48, Γαλλία #59, Γερμανία #42), τώρα όμως επιστρέφει στο προσκήνιο με το τραγούδι "Don't Beat The Girl Out Of My Boy", το οποίο τη βρίσκει μάλιστα να συνεργάζεται με την Courtney Barnett: μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Don't Beat The Girl Out Of My Boy" είναι βέβαια τραγούδι που το γνωρίζαμε από το Hunter, εδώ όμως προσφέρεται σε μια καινούρια, απογυμνωμένη εκδοχή. Η οποία προλογίζει ένα νέο άλμπουμ ονόματι Hunted, που είναι ολόκληρο μια φρέσκια, πιο λιτή ματιά στο Hunter, με πολλούς καλεσμένους -ανάμεσά τους ανακοινώθηκε ήδη ο Joe Talbot των Idles και η Julia Holter.«Σε ένα διάλειμμα που έκανα από τις ζωντανές εμφανίσεις», εξηγεί η Calvi, «άκουσα ξανά τις πρώτες ηχογραφήσεις που είχα κάνει καθώς έφτιαχνα το Hunter -και βρήκα ότι διέθεταν κάτι πολύ άμεσο και προσωπικό, στο οποίο θέλησα να ξαναγυρίσω, προσκαλώντας μαζί μου διάφορες αγαπημένες φωνές».Το Hunted θα κυκλοφορήσει από τη Domino στις 6 Μαρτίου.