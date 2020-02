Ξεκινώντας από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας με ηγέτη τον τραγουδιστή Bob Geldof, οι Boomtown Rats έγραψαν τη δική τους ιστορία στις παρυφές του punk και του new wave, γνωρίζοντας κάμποσες επιτυχίες πριν να διαλυθούν το 1986 -πιο γνωστή ανάμεσά τους το "I Don't Like Mondays" του 1979, που τους έστειλε στο #1 της Βρετανίας και στο #73 των Η.Π.Α.Παρότι το γκρουπ επανασυνδέθηκε το 2013, δεν είχε προχωρήσει μέχρι στιγμής σε εκ νέου δισκογραφική δραστηριότητα. Αυτό όμως αλλάζει τώρα, με τη δημοσίευση του "Trash Glam Baby", που μπορείτε να ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Trash Glam Baby" είναι το πρώτο νέο τραγούδι που ακούμε από τους Boomtown Rats εδώ και 36(!) χρόνια -καθώς τόσα μετράμε από το άλμπουμ του 1984 In The Long Grass (Η.Π.Α. #188). Προλογίζει δε έναν ολοκαίνουριο δίσκο, που έχει τίτλο Citizens Οf Boomtown και θα κυκλοφορήσει στις 13 Μαρτίου από την BMG.