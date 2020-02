Εκεί στα τέλη των 1980s, σημειώθηκε μια μικρή ηλεκτρονική κοσμογονία όταν ο Alex Patterson -πρώην roadie των Killing Joke- ένωσε δυνάμεις με τον Jimmy Cauty των KLF.Το δίδυμο των Orb έμεινε στην ιστορία ως πρωτοπόρα δύναμη πίσω από το ambient house υβρίδιο, το οποίο και προσωποποιήθηκε σχεδόν στο single του 1989 "A Huge Ever Growing Pulsating Brain That Rules From The Centre Of The Ultraworld" (Βρετανία #78). Αλλά και όταν έφυγε ο Cauty, ο Patterson απέδειξε την αξία του κυκλοφορώντας το εμβληματικό άλμπουμ Adventures Beyond The Ultraworld (Βρετανία #29), που έκτοτε βρίσκεται -δικαίως- σε κάθε σοβαρή λίστα με τις καλύτερες electronica δουλειές των 1990s.Από τότε κύλησε βέβαια κάμποσο νερό στο αυλάκι, εντούτοις οι Orb δεν έπαψαν ποτέ να υπάρχουν και πίσω μάλιστα στο 2010 κέρδισαν ξανά κάμποση δημοσιότητα συνεργαζόμενοι με τον David Gilmour των Pink Floyd για το άλμπουμ Metallic Spheres (Βρετανία #12, Η.Π.Α. #73, Ελλάδα #21). Τελευταία τους εμφάνιση ήταν το 2018, με το άλμπουμ No Sounds Are Out Of Bounds (Βρετανία #51).Τώρα, οι Orb ετοιμάζουν την επιστροφή τους. Και στα πλαίσια του σχετικού promo, δίνουν στη δημοσιότητα δύο καινούρια κομμάτια ονόματι "Pervitin (Empire Culling & The Hemlock Stone Version)" και "Hawk Kings (Oseberg Buddhas Buttonhole)": μπορείτε να τα ακούσετε στους συνδέσμους παρακάτω.Και τα 2 κομμάτια προλογίζουν τον δίσκο Abolition Οf Τhe Royal Familia, τίτλος που δείχνει να αποτυπώνει τα όνειρα των Orb για κατάργηση της μοναρχίας στη Βρετανία. Θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου, από την Cooking Vinyl.