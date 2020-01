ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Αμερικανίδα Lingua Ignota βρέθηκε να είναι ένα από τα πιο συζητημένα πρόσωπα του 2019 χάρη στον 3ο της δίσκο Caligula, ο οποίος βρέθηκε και στις δικές μας διεθνείς προτάσεις για τη χρονιά που έφυγε (πατώντας εδώ , μπορείτε να διαβάσετε την κριτική του Χρυσόστομου Τσαπραΐλη).Τώρα, η 33άχρονη δημιουργός και πολυ-οργανίστρια από το Del Mar της Καλιφόρνια ανοίγει το 2020 γενόμενη μέλος ενός νέου supergroup: λέγονται Sightless Pit και στον σύνδεσμο παρακάτω μπορείτε να ακούσετε το πρώτο δείγμα γραφής τους, ένα τραγούδι ονόματι "Kingscorpse".Τη Lingua Ignota πλαισιώνουν στους Sightless Pit ο Lee Buford των The Body και ο Dylan Walker από τους Full Of Hell.Όσο για το "Kingscorpse", προλογίζει το δισκογραφικό ντεμπούτο του νέου σχήματος Grave Of A Dog, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 21 Φεβρουαρίου από την Thrill Jockey.