ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

φωτογραφία: Kim Kulish

Όσο και αν φροντίζουν να διατηρούνται στην επικαιρότητα, με διάφορους τρόπους, οι Green Day λείπουν γύρω στα 3,5 χρόνια από τη δισκογραφία, καθώς τόσα μας χωρίζουν πλέον από το σούπερ επιτυχημένο Revolution Radio του 2016 (Η.Π.Α. #1, Βρετανία #1, Αυστραλία #1, Γαλλία #13, Καναδάς #1, Γερμανία #2, Ιαπωνία #8, Ελλάδα #1).Το 2020, όμως, είναι έτος επιστροφής για την παρέα του Billy Joe Armstrong, που δίνει τώρα στη δημοσιότητα ένα φρέσκο τραγούδι με τίτλο "Oh Yeah": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό η Malia James.Το "Oh Yeah" περιλαμβάνει sample από το "Do You Wanna Touch Me" του Garry Glitter (1973), όπως όμως το διασκεύασε η Joan Jett το 1980, για το σόλο ντεμπούτο της στη δισκογραφία.Το "Oh Yeah" προλογίζει τον νέο δίσκο Father Οf All Motherfuckers, ο οποίος θα κυκλοφορήσει από τη Reprise στις 7 Φεβρουαρίου.