Οι Potochkine φέρνουν το σκοτεινό τους ηλεκτρονικό σύμπαν στην Αθήνα

Οι Potochkine, με έδρα το Παρίσι, αποτελούν ένα ντουέτο που συνδυάζει EBM, darkwave, techno και θεατρικότητα, συγκροτώντας ένα δυναμικό και ταυτόχρονα ποιητικό ηλεκτρονικό μουσικό αποτέλεσμα. Στις 22 Μαΐου, έρχονται στην Αθήνα για μία μοναδική live εμφάνιση, πλαισιωμένοι από δύο γκρουπ της εγχώριας σκηνής, τους SheGrewFixed και τους Incirrina, που κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα ηχοτοπίων με αφηγηματική διάθεση και δημιουργικότητα.

Potochkine

Το σχήμα δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2010 από δύο καλλιτέχνες με υπόβαθρο στις παραστατικές τέχνες, και ξεχωρίζει στις live εμφανίσεις του συγχωνεύοντας χορό, αφήγηση και σωματική ενέργεια. Το ντεμπούτο EP τους Libérez votre imagination (2016) εισήγαγε τη σκοτεινή και ποιητική αισθητική τους, ενώ ακολούθησαν το Potochkine (2018) και το Sortilèges (2021), το οποίο τους καθιέρωσε ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σχήματα της ευρωπαϊκής dark electronic σκηνής. Ο ήχος τους συνδυάζει EBM ρυθμούς, την ένταση του synthpunk και την ατμόσφαιρα της coldwave, με φωνητικά που εξερευνούν αντίθεση και συνύπαρξη: φως και σκοτάδι, αγάπη και θυμό, σώμα και πνεύμα. Η σκηνική τους παρουσία και η έντονη οπτική ταυτότητα τους έχουν εξασφαλίσει θέσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Grauzone, το Wave-Gotik-Treffen και το Amphi Festival. Πρόσφατα singles όπως τα Endorphines και BI συνεχίζουν να διευρύνουν το ηχητικό τους σύμπαν, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση των Potochkine να ωθούν διαρκώς τα όρια ανάμεσα στη μουσική, την performance και το συναίσθημα.

Incirrina

Οι Incirrina είναι ένα minimal synth duo από την Αθήνα, αποτελούμενο από τους Γιώργο Κατσάνο και Ειρήνη Τηνιακού. Η μουσική τους κινείται στα μονοπάτια του cold/dark wave, με έμφαση σε αναλογικά synthesizers, σκοτεινές μελωδίες και έντονα ρυθμικά στοιχεία. Έχουν εμφανιστεί εκτενώς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετέχοντας σε συναυλίες και φεστιβάλ όπως Plissken, Wave-Gotik Treffen, Death Disco Open Air και έχουν ανοίξει συναυλίες για γκρουπ όπως οι De Ambassade, οι Front 242 και οι Soviet Soviet. Έχουν μουσική για θεατρικές παραγωγές και έχουν διακριθεί για τη συμμετοχή τους στο “Syd Sessions Go ADAF” (2021). Από το 2019 έως σήμερα έχουν κυκλοφορήσει LPs, singles και digital releases, με πιο πρόσφατο το “Immersion” (2024). Το τρίτο τους άλμπουμ, “Trace”, αναμένεται το 2026.

SheGrewFixed

Οι SheGrewFixed είναι ένα darkwave ντουέτο από την Αθήνα, που διαμορφώνει ένα ωμό και καθηλωτικό ηχητικό τοπίο, όπου βαριά synths, παραμορφωμένα φωνητικά και τραχιές υφές συγκρούονται. Αντλώντας έμπνευση από το πνεύμα του underground post-punk των ’80s, επαναπροσδιορίζουν την ενέργειά του μέσα από ένα πειραματικό ηλεκτρονικό πρίσμα, δημιουργώντας μουσική που ακούγεται νοσταλγική και -ταυτόχρονα- έντονα σύγχρονη.

ΙΛΙΟΝ PLUS, Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα

Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Πόρτες: 21:30

Εισιτήρια: 16€ (presale) / 19€ (on spot)

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/potochkine-fr-live-in-athens-w/shegrewfixed-incirrina/