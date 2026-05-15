The Boy: Προβολές, συναυλία, έκθεση & installations στη Στέγη

Η Αυστραλία του The Boy δεν είναι χώρα. Είναι μια ρωγμή στην πραγματικότητα και ένα αλλόκοτο takeover της Στέγης – ένα immersive θέαμα που θυμίζει σκηνή καταδίωξης σε αυστραλιανό ozploitation φιλμ της δεκαετίας του ’80.

Η φαντασίωση μιας ηπείρου 13.375 χλμ. μακριά, ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης.

Δεν πρόκειται για την Αυστραλία, αλλά για μια ανάγνωσή της. Μια φανταστική χώρα που γεννήθηκε στο μυαλό του The Boy μετά από μια κινηματογραφική σκηνή στην κόκκινη έρημο, ένα hangover μέσα σε ένα μπεζ Ford Fairlane 500, το όνειρο των πράσινων μυρμηγκιών, ένα απωθημένο ταξίδι. Από το 2013, αυτή η χώρα κατοικεί μέσα του: υπερβίαιη, ελεύθερη και ανεξήγητα γνώριμη. Στο Outback του μυαλού του.

«Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» λέει, προτού ξεδιπλώσει σε κάθε γωνιά της Στέγης, με συνδετικό κρίκο την ηθοποιό Φλομαρία Παπαδάκη, τη δική του Αυστραλία, από 5 έως 7 Ιουνίου. Και κάπως έτσι παίρνει τη μορφή συναυλίας, θεατρικής παράστασης, κινηματογραφικού αφιερώματος, βίντεο εγκατάστασης, έκθεσης φωτογραφίας, ταξιδιού σε όλες τις σκηνές, τους διαδρόμους, τα φουαγιέ. Μια τάξη σχολείου στη μέση της ερήμου Tanami. Τα θρανία και τα σχολικά βιβλία καλυμμένα με άμμο. Ο David Gulpilil μας εξηγεί ένα όνειρο στη γλώσσα των Yolngu.

Στο φουαγιέ του ισογείου της Στέγης, ένα εντυπωσιακό billboard με την αφίσα της ozploitation ταινίας “Nightfall in the Ti-Tree”, της νέας μικρού μήκους ταινίας του The Boy, μας μεταφέρει στο προκλητικό, ωμό, genre-driven σινεμά της Αυστραλίας των δεκαετιών του ’70 και του ’80, λειτουργώντας ως εισαγωγή στις αφηγήσεις που ξεδιπλώνονται στους υπόλοιπους χώρους. Από αυτό το σημείο μηδέν, ξεκινά μια περιήγηση στα φουαγιέ των άλλων ορόφων και τις σκηνές της Στέγης. Αντικείμενα ακαθόριστης μορφής μοιάζουν να καλούν τον επισκέπτη να τα ανακαλύψει, αλλάζοντας την αίσθηση του χώρου όσο η διαδρομή ανεβαίνει. Ήχοι από φανταστικές απομονωμένες υπαίθρους, παιδικοί εφιάλτες με τους Hobyahs –πλάσματα της αυστραλιανής λαϊκής φαντασίας–, πέτρες των Mulkurul που ήρθαν από τον ανατέλλοντα ήλιο, η γραφομηχανή του Everett De Roche, ό,τι έμεινε από το περίεργο βιολί της Betty Crabtree, μυρωδιές καμένου λάστιχου και ραδιοφωνικά σήματα από το πουθενά. Μια μουσική από τη Δεσποινίς Τρίχρωμη, σαν φλέβα, ενώνει όλους τους χώρους και τις δράσεις.

Στην Κεντρική Σκηνή, ο The Boy παρουσιάζει μια συναυλία οικολογικού τρόμου που μεταμορφώνεται σε ένα πολυεπίπεδο σκηνικό σύμπαν, μέσα από τη ματιά του εικαστικού Κωνσταντίνου Λαμπρίδη και της animator Ειρήνης Βιανέλλη. Ακίνητοι χορευτές, προειδοποιήσεις που φτάνουν από την Αυστραλία, αφηγήσεις από έναν κόσμο μετά την καταστροφή και a cappella παρεμβάσεις από μουσικούς και στενούς συνεργάτες του The Boy συνθέτουν μια παράσταση σκοτεινή, καθηλωτική και βαθιά ποιητική. Η Μιράντα, η Μάριον, η Σάρα και η Ίρμα ονειρεύτηκαν έναν κόσμο όπου η βροχή δεν θα σταματήσει ποτέ. Στα vocals, η Δεσποινίς Τρίχρωμη ερμηνεύει ρεφρέν που στοιχειώνουν, ενώ από το «Κέλυφος» του Κωνσταντίνου Λαμπρίδη αναδύονται τα μουσικά όργανα, καθώς τα «Απότομα» της Ειρήνης Βιανέλλη πλημμυρίζουν την οθόνη. Μια εμπειρία ανάμεσα στο όνειρο, την απειλή και τη σαγήνη της σκηνής.

Στη Μικρή Σκηνή στήνεται ένας αποχαιρετισμός στο Skyline Matraville Dead End Drive-In που έκλεισε το 1984, με την προβολή κινηματογραφικών αριστουργημάτων του αυστραλιανού New Wave – στο πρώτο αφιέρωμα του είδους που γίνεται ποτέ στην Ελλάδα.

Στο -1, ένα σύμπλεγμα βράχων αγκαλιάζει μια κινηματογραφική προβολή. H νέα ταινία μεγάλου μήκους του The Boy, «Μαραλίνγκα Μανινγκρίντα Μανταμαρού», συνδέεται με μια φωτογραφική έκθεση της Μυρτώς Τζίμα με τίτλο “Into Temptation Safe In The Wide Open Arms Of Hell”. Ένα ατέλειωτο μεσημέρι κάτω από το Hanging Rock, με αινιγματικές αφηγήσεις από την ιστορία της Αυστραλίας.

Η Αυστραλία εδώ δεν είναι τόπος· είναι καθρέφτης. Σου επιστρέφει μια παραμορφωμένη εκδοχή του εαυτού σου. Είναι μαλακό μαξιλάρι από μαλλί προβάτων απ’ το Carriewerloo.

Ο The Boy φτιάχνει κόσμους. Αν τον ρωτήσεις τι είναι αυτή η «Αυστραλία», θα σου απαντήσει:

«Μια συναυλία ή ίσως μια παράσταση ή ίσως μια μουντζούρα.

Ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα.

Μια ταινία μεγάλου μήκους.

Ένα όνειρο που σε καλωσορίζει.

Μια μουσική που κάτι σου θυμίζει.

Ένα πορτρέτο της Judy Davis και του Jack Thompson.

Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία».

Συντελεστές

Σκηνοθεσία, Κείμενα, Προγραμματισμός ταινιών & Μουσική: The Boy

Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Λαμπρίδης

Μουσική & Ενδυματολογία: Δεσποινίς Τρίχρωμη

Φως: Σίμος Σαρκετζής

Χορογραφία: Φλομαρία Παπαδάκη

Animation: Ειρήνη Βιανέλλη

Still Photography: Μυρτώ Τζίμα

Ερμηνευτές: Φλομαρία Παπαδάκη, Ροζαλίντα Χότζα, Μελίνα Ραχιώτη-Ρηγοπούλου, Μαίρη Γιαννούλα, Δεσποινίς Τρίχρωμη

Ηχοληψία: Γιωτης ΠαρασκευαΪδης

Επιμέλεια Παραγωγής: Ελένη Μπερντέ

Διεύθυνση Παραγωγής: Κάσση Καφέτση

Εκτέλεση Παραγωγής: Ελισάβετ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αντιγόνη Παπαποστόλου

Βοηθός Σκηνογράφου: Ελένη Βρεττάκου

Σύμβουλος στη σκηνογραφία: Κλειώ Μπομπότη

Κατασκευή Σκηνικών: Nathan Carey, Auste Kausyte, Θωμάς Σταρίδας, Μπάμπης Καμπανόπουλος, Ταξιάρχης Μπαλάσκας, Ιωάννα Σταμούλη, Αναστασία Σταμούλη, Daniela Bolano, Ιάσονας Λαμπρίδης, Ελένη Λαμπρίδου

Ζωγραφικά έργα στα τζάμια: Θωμάς Σταρίδας

Τεχνικά σχέδια σκηνικών: Ελένη Αηδόνη

Love: Theophile Blandet

Ο προγραμματισμός και τα κείμενα του αφιερώματος στον αυστραλιανό κινηματογράφο έγιναν από τον The Boy

Επιμέλεια Αφιερώματος: Ελένη Μπερντέ

Μετάφραση & Υποτιτλισμός: DiGi8

Ανάθεση και Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Έκθεση φωτογραφίας, installation, προβολή στο -1

Στο -1 της Στέγης, η νέα ταινία μεγάλου μήκους του The Boy, «Μαραλίνγκα Μανινγκρίντα Μανταμαρού», συνδέεται με μια φωτογραφική έκθεση της Μυρτώς Τζίμα. Ανάμεσα σε ένα σύμπλεγμα βράχων, σχεδιασμένο από τον Κωνσταντίνο Λαμπρίδη, που παραπέμπει στο “Picnic at Hanging Rock” του Peter Weir, μεταφερόμαστε σε ένα παράλληλο σύμπαν σε μια ήπειρο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Στο βάθος κρύβεται ένα μικρό σινεμά ενώ οι τοίχοι της έκθεσης παραπέμπουν σε κλασικό εκθεσιακό χώρο υπό διάλυση. Τρύπες στους τοίχους, ρωγμές, και μια φύση που έχει σχεδόν επιβληθεί. Μια σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών της Μυρτώς Τζίμα με τίτλο "Into Temptation Safe in the Wide Open Arms of Hell" συνομιλεί με την ταινία που παίζει σε λούπα. Κάποια κάδρα είναι σπασμένα, κάποιες φωτογραφίες μισοκομμένες. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς έχει συμβεί.

O The Boy και η Μυρτώ Τζίμα αναφέρουν για την έκθεση: «Δεν έχουμε πια ύπνο στα κεφάλια μας ούτε και στα κρεβάτια μας. Απόψε, όμως, ελπίζουμε να κοιμηθούμε. Ερχόμαστε από την έρημο. Φιλιόμαστε στο δάσος. Είμαστε αδερφές από άλλες εποχές και από άλλα μέρη. Μεγαλώσαμε πίνοντας γάλα με λικέρ κεράσι. Σήμερα δεν είναι τα γενέθλιά μας. Θέλουμε να θυμηθούμε. Τα παιδιά που παίζουν με συρματόσχοινα, φτιάχνοντας κύκλους για να πιάσουν τον ήλιο, κυνηγούν τα μυρμήγκια με μεγεθυντικούς φακούς. Προσευχόμαστε για τα ζώα και τα έντομα. Φωτογραφίζουμε η μία την άλλη. Αφήνουμε πίσω αποδείξεις. Σήμερα το σκάσαμε από το σπίτι μας. Φεύγοντας, αφήσαμε γάλα και λιχουδιές στον σκύλο.»

Προβολή στο -1: The Boy, «Μαραλίνγκα Μανινγκρίντα Μανταμαρού»

Ένα μεσημέρι που δεν τελειώνει. Μια λούπα μυστικών. Η Μιράντα, η Μάριον, η Σάρα, η Ίρμα και η Τζόαν. Κολλημένες στον χρόνο και ταξιδιώτες του χρόνου. Στο σπίτι που μεγάλωσαν δεν έδειξαν ποτέ τα δάκρυά τους. Μπορεί να είναι και οι μοναδικοί ζωντανοί άνθρωποι πάνω στη Γη. Μαρτυρίες, τραγούδια και τραύματα από την Αυστραλία.

Σκηνοθεσία, Σενάριο, Μουσική, Μοντάζ & Sound Design: The Boy

Παίζουν: Φλομαρία Παπαδάκη, Ροζαλίντα Χότζα, Μελίνα Ραχιώτη-Ρηγοπούλου, Μαίρη Γιαννούλα, Δεσποινίς Τρίχρωμη

Φωτογραφια: Σίμος Σαρκέτζης GSC

Κοστούμια & Σκηνικά: Δεσποινίς Τρίχρωμη

Ηχοληψία & Μιξάζ: Γιώτης Παρασκευαϊδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αντιγόνη Παπαποστόλου

Α’ Βοηθός Κάμερας: Κώστας Μπάμπης

Β’ Βοηθοί Κάμερας: Πέγκυ Ζούτη, Νίκος Διακουμέας

Διεύθυνση Παραγωγής: Βασίλης Ντάνης

Η εμφάνιση του φιλμ έγινε στο Dejonghe Film Post Production

Μουσικό άλμπουμ: Δεσποινίς Τρίχρωμη, «Μουσική για διαδρόμους»

Μουσική & Στίχοι: Δεσποινίς Τρίχρωμη

Παραγωγή: Δεσποινίς Τρίχρωμη, Κίμωνας Βλαχάκης

Η ηχογράφηση και η μίξη έγιναν από τον Κίμωνα Βλαχάκη στο studio Aux

Φωτογραφική έκθεση: Μυρτώ Τζίμα, “Into temptation safe in the wide open arms of hell”

Κορίτσια: Teo Apostolescu, Julia Ekert, Μυρτώ Τζίμα, Olivia Kierstead, Laura Anna Lucas

Εκτυπώσεις/κορνίζες/ματ: Μάριος Βαινβουρμ

Styling & Art Direction: Μυρτώ Τζίμα

Κινηματογραφική ταινία: “Night fall in the ti-tree”

Η μικρού μήκους ταινία “Night Fall in the Ti-Tree” του The Boy προβάλλεται στη Μικρή Σκηνή της Στέγης στην έναρξη του κάθε slot.

Η Μιράντα οδηγεί ένα μπεζ Ford Fairlane 500. Την κυνηγάει το Κέλυφος. Από το ραδιόφωνο ακούγεται το “Into Temptation” από τη διασκευή του Jimmy Little.

Σκηνοθεσία, Σενάριο, Μοντάζ & Sound Design: The Boy

Παίζει η Φλομαρία Παπαδάκη

5 – 7 Ιουνίου 2026

Παρασκευή–Σάββατο | Συναυλία & Performance | 21:30–23:15 | Κεντρική Σκηνή

Παρασκευή–Σάββατο | Προβολή | 18:30, 19:50, 21:10, 22:30 | Στο -1 της Στέγης

Παρασκευή–Κυριακή | Προβολές | 15:00–02:00 | Μικρή Σκηνή

Έναρξη προπώλησης: 18 Μαΐου 2026, 17:00

