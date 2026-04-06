Η μουσική του Vangelis για το "Blade Runner" ζωντανά στο Ηρώδειο

Το εμβληματικό Blade Runner του Ridley Scott έρχεται στην Αθήνα ως μια μοναδική ζωντανή εμπειρία, και για μια νύχτα μόνο, κινηματογράφος και μουσική γίνονται ένα. Στις 4 Ιουνίου, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, η διαχρονική ταινία του Ridley Scott θα προβληθεί σε μια μνημειακών διαστάσεων HD οθόνη, ενώ η θρυλική μουσική του Vangelis θα εκτελείται ζωντανά και απόλυτα συγχρονισμένα από το 11μελές διεθνές σύνολο The Avex Ensemble.

Σε μια πρωτοποριακή σύζευξη ήχου και εικόνας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το σύμπαν του Blade Runner θα ξεδιπλωθεί σε μια βραδιά όπου κινηματογράφος, μουσική και χρόνος συναντιούνται. Η ταινία ζωντανεύει κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης, προσφέροντας στον θεατή την αίσθηση ότι ο χρόνος διαστέλλεται και ο ήχος του Vangelis θα πλημμυρίσει τον αττικό ουρανό.

Υπάρχει ένας ακόμη λόγος που κάνει αυτή τη στιγμή μοναδική: το Ηρώδειο ετοιμάζεται να κλείσει για μεγάλης κλίμακας εργασίες αποκατάστασης τα επόμενα χρόνια. Η παράσταση αυτή αποτελεί, λοιπόν, μία από τις τελευταίες και ελάχιστες που θα πραγματοποιηθούν στο ιστορικό θέατρο πριν σιωπήσει προσωρινά.

Μια σπάνια ευκαιρία να βιώσουμε το εμβληματικό έργο εικόνας και ήχου κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης, σε έναν τόπο όπου η πολιτιστική ζωή της Αθήνας αποκτά για λίγες στιγμές έναν μαγικό παλμό.

Η Ταινία και το Σύμπαν της

Το Blade Runner είναι κάτι παραπάνω από μια ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Είναι η ηχώ ενός δυστοπικού μέλλοντος, μια σκοτεινή προφητεία, το προανάκρουσμα ενός συνθετικού κόσμου. Προκλητικά ρεαλιστικό και κυνικά μελαγχολικό, άλλοτε σκληρό και άλλοτε πικρά τρυφερό, έρχεται πιο σύγχρονο από ποτέ για να θέσει μια σειρά από καίρια ερωτήματα: Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος στην εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ; Ποια τα όρια ανάμεσα στη βιολογική και στην τεχνητή ζωή; Πόσος χώρος θα απομείνει στα συναισθήματα; Ποιο το μέλλον του έρωτα, της τέχνης, της εργασίας; Και πώς θα ορίζονται έννοιες όπως η συνείδηση, η επιθυμία, η ελευθερία;

Με άλλα λόγια, υπάρχει μέλλον για τον Άνθρωπο και αν ναι, έχει νόημα;

Η ταινία κυκλοφόρησε το 1982, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Philip K. Dick «Do Androids Dreamof Electric Sheep?» («Ονειρεύονται τα ανδροειδή το ηλεκτρικό πρόβατο;») και σκηνοθετήθηκε από τον Ridley Scott, δημιουργώντας μια δυστοπία της ζωής στο Λος Άντζελες του 2019. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Harrison Ford, Rutger Hauer και Sean Young, ενώ εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, οι Daryl Hannah και Edward James Olmos. Παρά τη μουδιασμένη αρχική υποδοχή και τις χαμηλές εισπράξεις, η ταινία προτάθηκε για δύο Όσκαρ (σκηνογραφία και οπτικά εφέ).

Με την πάροδο του χρόνου, το Blade Runner αναδείχθηκε σε ένα από τα θεμελιώδη έργα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο - μια ταινία-ορόσημο με πανανθρώπινη διάσταση και διαρκή απήχηση, που εξακολουθεί να εμπνέει εκατομμύρια θεατές και να γεννά αμέτρητες αναγνώσεις και ερμηνείες.

Στον κόσμο του Blade Runner, οι ρέπλικες δημιουργούνται για επικίνδυνες ή ανεπιθύμητες εργασίες και καταδιώκονται από τους Blade Runners. Η ιστορία εξελίσσεται όταν ο ντετέκτιβ Rick Deckard αναλαμβάνει την αποστολή να εντοπίσει και να «αποσύρει» μια ομάδα από φυγάδες ρέπλικες, ενώ η σχέση του με τη Rachel, μια ρέπλικα συνδεδεμένη με την Tyrell Corporation, εντείνει την πλοκή.

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων της συναυλίας ξεκίνησε

Όλες οι θέσεις, Κάτω και Άνω διαζώματος, είναι αριθμημένες.

Τιμές εισιτηρίων

Κάτω Διάζωμα

VIP: 80 ευρώ

Ζώνη A: 70 ευρώ

Ζώνη B: 65 ευρώ

Ζώνη Γ: 55 ευρώ

Άνω Διάζωμα

Ζώνη Δ: 50 ευρώ

Ζώνη E: 46 ευρώ

Ζώνη ΣΤ: 40 ευρώ

Ζώνη Ζ: 35 ευρώ



ΑμεΑ: 50 ευρώ