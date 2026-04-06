Einstürzende Neubauten στο Ηρώδειο: Όταν ο θόρυβος συναντά την αιωνιότητα

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, οι Einstürzende Neubauten έρχονται για μία ιστορική συνάντηση με το Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών: τέσσερις και πλέον δεκαετίες πειραματισμού και αποδόμησης θα εξερευνήσουν τη σχέση του ανθρώπου-δημιουργού με τον χρόνο, την πηγαία έκφραση και τον κεκαλυμμένο καλλιτεχνικό μόχθο σε μία πρωτοφανή προσπάθεια ανασύνθεσης εντός ενός χώρου - φορέα χιλιετιών αίγλης, οδύνης, κάλλους και πολιτιστικού διαλογισμού.

Το όνομα Einstürzende Neubauten - καταρρέοντα νεοκτίσματα - δεν εκφράζει απλώς μια ποιητική εικόνα. Είναι μανιφέστο, είναι η καλλιτεχνική τους στρατηγική και ταυτότητα, η δική τους μοναδική φιλοσοφία. Η κατάρρευση γίνεται μέσο. Το νέο κτίσμα είναι το αποτέλεσμα. Και το κοινό θα γίνει μάρτυρας της οικοδόμησης μιας νέας μορφής τέχνης σε έναν απρόβλεπτο διάλογο με το μνημειώδες Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Με δικά τους πρωτότυπα υλικά και χειροποίητα αυτοσχέδια όργανα, μεταλλικούς σωλήνες, λαμαρίνες, τρυπάνια, σφυριά, ακόμη και ήχους από καρότσια σούπερ μάρκετ ή παλιές μηχανές αεροπλάνων, οι Neubauten χτίζουν μουσική μέσα από το χάος. Ο θόρυβος μεταμορφώνεται σε γλυπτό και ο ήχος σε αρχιτεκτονική. Η αισθητική τους συνομιλεί με τον ντανταϊσμό, την αντι-τέχνη και την απόρριψη κάθε συμβατικής φόρμας. Κάθε performance είναι μια τελετουργία όπου ήχος, αντικείμενο και χώρος συνυπάρχουν σε μια ζωντανή πράξη αναγέννησης.

Ιχνηλατούν τα όρια, τα αμφισβητούν και τα επαναπροσδιορίζουν αναθεωρώντας πρωτίστως τους ίδιους, και μαζί, τις συμβάσεις και τις πρακτικές που αντιλαμβάνονται να δεσμεύουν την τέχνη τους από την τόλμη και την ειλικρίνεια που επιδιώκει. Μοιάζουν να αναζητούν και άλλοτε απλώς να διαπιστώνουν, τη σύγκλιση ανάμεσα στο παρόν και το μέλλον, την αφαίρεση και τη συλλογή, την επιτήδευση του mainstream και τoν αυθορμητισμό της υποκουλτούρας (subculture).

Από την 1η Απριλίου 1980, οι Einstürzende Neubauten πειραματίζονται επί σκηνής με τις λεγόμενες "ramps": δημόσιους αυτοσχεδιασμούς ανοιχτής μορφής, με απροσδιόριστη εξέλιξη και ανοιχτή κατάληξη. Στιγμές εκτόξευσης προς το ανεξερεύνητο, όπου η σύνθεση συντελείται μπροστά στο έκπληκτο κοινό. Όπου το ενδεχόμενο θριαμβεύει. Τελεστικά, ως πράξη δημιουργίας.

Συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Μία τελετουργία ήχου

Η συναυλία τους στο Ηρώδειο δεν είναι ένας ακόμη απολογισμός. Είναι το επόμενο βήμα. Η στιγμή όπου το οικείο παραδίδεται στην προσδοκία μιας νέας δυνατότητας. Ο βιομηχανικός θόρυβος συναντά τη μουσική φορτίζοντας τη μαρμάρινη σιγή των αιώνων έως ότου μιλήσει, έως ότου φωνάξει για όσα δεν είχε αρθρώσει ποτέ ως τώρα, για αυτά που ποτέ ως τώρα δεν είχαν ακουστεί.

Ο κόσμος των Einstürzende Neubauten είναι ένας πολυσχιδής συμπεριληπτικός κόσμος που απαιτεί εγρήγορση και προδιαθέτει σε συμμετοχή. Ο θόρυβος και η μουσική ως αντανάκλαση ενός κόσμου που καταρρέει και ξαναχτίζεται μπροστά μας.

Του κοινού μας τόπου.

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Μία θερινή ωδή στην AVANT GARDe

Οι EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN έρχονται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου που επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.