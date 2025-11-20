Oι Amenra στο Floyd: Mια νύχτα που η κάθαρση γίνεται συλλογική τελετή

Υπάρχουν post-metal συναυλίες και υπάρχουν και οι Amenra. Όσοι τους έχουν ζήσει επί σκηνής ξέρουν πως μιλάμε περισσότερο για τελετουργίες παρά για συναυλίες. Μια μουσική κάθαρση τόσο βαθιά, ώστε για λίγες ώρες ο χρόνος συστέλλεται, το βλέμμα καρφώνεται στη σκηνή και ολόκληρη η αίθουσα ανασαίνει σαν ένας οργανισμός.

Στις 23 Νοεμβρίου, στο Floyd, οι Βέλγοι post-metallers επιστρέφουν στην Αθήνα για μια εμφάνιση που προμηνύεται από τις πιο φορτισμένες της χρονιάς. Εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, οι Amenra κουβαλούν έναν ήχο που δεν χωρά εύκολα σε ταμπέλες. Post-sludge, avant-garde post-metal ή ό,τι άλλο θέλει κανείς να πει: το μόνο σίγουρο είναι ότι παραμένουν μια από τις πιο συγκλονιστικές μπάντες της εποχής μας, ικανή να κάνει χιλιάδες ανθρώπους να σιωπήσουν ταυτόχρονα.

Η περίφημη σειρά των έξι "Mass" albums, οι εξομολογήσεις πόνου που έβγαλαν προς τα έξω ο Colin H. van Eeckhout και οι υπόλοιποι, χτίστηκαν πάνω σε αληθινές ιστορίες σκοταδιού. Κάθε δίσκος μια πληγή, κάθε συναυλία μια προσπάθεια ίασης. Κι έπειτα ήρθε το De Doorn, εξολοκλήρου στα Φλαμανδικά, ένας δίσκος που έμοιαζε σαν αργή, δύσκολη αλλά αποφασιστική πορεία προς το φως.

Φέτος, με την Amy Tung Barrysmith (Year of the Cobra) να ενισχύει το μπάσο και τη συνολική παρουσία τους, οι Amenra κυκλοφόρησαν δύο νέα EP, τα De Toorn και With Fang And Claw. Δύο ακόμη κεφάλαια στη μόνιμη πάλη τους ανάμεσα στην ένταση και τη μελαγχολία. Δύο ακόμη υπενθυμίσεις ότι αυτή η μπάντα δεν φοβάται να εκτεθεί, να πληγώσει και να πληγωθεί.

Αν δεν έχεις βιώσει ακόμη το φαινόμενο Amenra, αυτή είναι η στιγμή. Κι αν ανήκεις σε εκείνους που έχουν ήδη σταθεί μια φορά μπροστά τους, ξέρεις πως δεν χρειάζεται καν πρόσκληση.

Στις 23 Νοεμβρίου, στο Floyd Live Music Venue, θα είμαστε όλοι εκεί.

