H DJ και παραγωγός Ell Murphy έρχεται πρώτη φορά στην Αθήνα

Η Ell Murphy είναι DJ, παραγωγός και τραγουδίστρια από το νοτιοανατολικό Λονδίνο, η οποία έχει κάνει αίσθηση στη βρετανική dance σκηνή με τα γεμάτα ενέργεια DJ sets της και τις ζωντανές φωνητικές της εμφανίσεις. Γνωστή για τα ξεχωριστά υβριδικά της sets, συχνά τραγουδάει στο booth, συνδυάζοντας House & Garage μουσική με μια δυναμική σκηνική παρουσία.

To booth θα μοιραστεί με τρεις εγχώριες DJ της UK Garage, House και electro σκηνής, τις Miss Trouli, Saber Rider και VYSSKA, όλες ενεργές μουσικοί και παραγωγοί στην ηλεκτρονική μουσική και club σκηνή της Αθήνας, με αναρίθμητες συμμετοχές σε πάρτι και showcases της εγχώριας underground αλλά και mainstream σκηνής.

Τα τελευταία τρία χρόνια, έχει χαράξει τη δική της πορεία, με εμφανίσεις σε σημαντικούς χώρους και φεστιβάλ, όπως το Glastonbury, το SXSW London, το Boomtown, το Fabric και το Field Day, ενώ έχει υποστηρίξει καλλιτέχνες όπως οι Ewan McVicar, Sammy Virji, Arielle Free, DJ EZ, Interplanetary Criminal, Annie Mac και Antony Szmierek.

Τα mix της Ell έχουν παιχτεί σε αναγνωρισμένες πλατφόρμες όπως RINSE FM, Balamii, Foundation FM και NTS Radio, ενώ η μουσική της έχει κερδίσει την ευρεία υποστήριξη των BBC Radio 1, BBC6 Music και Capital FM Dance. Ως τραγουδίστρια, έχει συνεργαστεί με μερικά από τα πιο συναρπαστικά ονόματα της βρετανικής dance σκηνής, όπως οι TSHA, Giulia Tess, Mafro, YUQT και Gemi, με κυκλοφορίες στις Ninja Tune, Locked On, Shall Not Fade, Dansu Discs και Greco Roman.

«Υπάρχει κάτι πονηρό στο να συνδυάζεις δυναμικά beats, μια πιανιστική μελωδία και εθιστικά πιασάρικους στίχους. Η καλλιτέχνιδα με έδρα το Λονδίνο, με τη βοήθεια του παραγωγού Medlar, δημιούργησε ένα κομμάτι που αντλεί στοιχεία από το speed garage και την απόλυτη ευφορία του organ house – και, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, από την πρώτη φορά που το ακούσαμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας τη μεταξένια φωνή της Murphy που επαναλαμβάνει ξανά και ξανά «I need it I need it». – Mixmag «Τα καλύτερα κομμάτια του 2024»

Βρείτε την εκδήλωση στο facebook εδώ, και στο RA εδώ.

Εισιτήρια στο bios.gr