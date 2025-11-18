Πληροφορίες

O Tom Smith των Editors στο Gagarin 205

Θα παρουσιάσει τραγούδια από τη δισκογραφία των Editors, καθώς και από το προσωπικό υλικό του.

Tom Smith
Avopolis Team

Τo Jameson Irish Whiskey επιστρέφει με τα JAMESON CONNECTS music sessions και υπερήφανα παρουσιάζει τον Tom Smith, ηγέτη και τραγουδιστή των περίφημων Editors, το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στο Gagarin 205.

Οι Editors έχουν διαγράψει την λαμπρή πορεία τους στις κορυφές του βρετανικού ροκ ήχου εδώ και δύο δεκαετίες, στη διάρκεια των οποίων έχουν κερδίσει τις μεγαλύτερες τιμές που μπορεί να επιτύχει ένα συγκρότημα της Αλβιόνας: πλατινένιους και χρυσούς δίσκους, hit singles, sold out περιοδείες και τη φήμη ενός από τα καλύτερα live acts της Ευρώπης.

Με όπλα τους τη “μεγάλη”, βαρύτονη φωνή και την σαγηνευτική σκηνική παρουσία του Tom Smith, αλλά και με την ικανότητά τους να γράφουν riffs και τραγούδια-ύμνους (“Munich”, “An End Has A Start”, “Smokers Outside The Hospital Doors”, “Rats”, “Papillon”, “Blood”, κλπ), οι Editors συγκαταλέγονται στα πιο αγαπητά συγκροτήματα του ελληνικού κοινού, με τις εμφανίσεις τους στη χώρα μας να έχουν γράψει συναυλιακή ιστορία.

Στη συναυλία του στο Gagarin ο Tom Smith θα παρουσιάσει τραγούδια από τη δισκογραφία των Editors, καθώς και από το προσωπικό υλικό του.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
25€, 27€

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται από τo www.more.com, τα καταστήματα Public και το υπόλοιπό δίκτυο του More.

Πληροφορίες: www.detoxevents.gr / 2109636489

 

 

