Max Richter: O αρχιτέκτονας του μουσικού συναισθήματος του 21ου αιώνα, την 1η Ιουλίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Αυτό το καλοκαίρι, οι αρχαίοι λίθοι του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού θα αντηχήσουν με τη σύγχρονη ιδιοφυΐα του Max Richter, ενός από τους πιο οραματιστές και επιδραστικούς συνθέτες της εποχής μας. Σε μία σπάνια και πολυαναμενόμενη εμφάνιση στην Ελλάδα, ο Richter θα παρουσιάσει την Τρίτη 1 Ιουλίου μια επιλεγμένη ανθολογία από τα σημαντικότερα έργα του—ένα συναισθηματικό και στοχαστικό ταξίδι που έχει διαμορφώσει το ηχητικό τοπίο μιας ολόκληρης γενιάς.

Συνδυάζοντας την κλασική μουσική με τον ηλεκτρονικό μινιμαλισμό και τη φιλοσοφική πρόθεση, η μουσική του Richter έχει ένα μοναδικό και αναγνωρίσιμο ύφος και καταλαμβάνει μια μοναδική θέση στο σύγχρονο μουσικό τοπίο: πνευματικά απαιτητική και ταυτόχρονα άμεσα προσβάσιμη. Από την στοιχειωτική ομορφιά του "The Blue Notebooks", στην υπνωτιστική έκταση του "Sleep" και το πολιτικά φορτισμένο "Voices", τα έργα του λειτουργούν ως προσωπικοί στοχασμοί αλλά και συλλογικές καταγραφές.

Όπως έγραψε το The New Yorker, ο Richter είναι “ο αρχιτέκτονας του μουσικού συναισθήματος του 21ου αιώνα,” ενώ ο Guardian τον αποκάλεσε “τον πιο επιδραστικό συνθέτη της τελευταίας δεκαετίας.” Τα soundtrack του—από το "Arrival" του Denis Villeneuve μέχρι τη σειρά "The Leftovers" του HBO—έχουν γίνει πολιτισμικά σημεία αναφοράς, γεφυρώνοντας την υψηλή τέχνη με τη μαζική ευαισθησία. Όπως σημειώνει το NPR, “η μουσική του Richter δεν συνοδεύει απλώς τον κόσμο—διαμορφώνει τον τρόπο που τον αισθανόμαστε.”

Όπως είπε και ο ίδιο σε μια πρόσφατη συνέντευξή του: «Η μουσική είναι ένας τρόπος να εξερευνήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο και να δημιουργήσουμε χώρους για σκέψη και ενσυναίσθηση. Κάθε έργο μου είναι μια απόπειρα να συνδέσω βαθύτερα συναισθήματα με την καθημερινή μας εμπειρία." Αυτή η προσέγγιση είναι εμφανής σε κάθε του έργο, από τις κινηματογραφικές συνθέσεις του μέχρι τις ζωντανές του παραστάσεις.

Κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, αυτή η συναυλία δεν είναι απλώς μια μουσική εμπειρία: είναι ένας διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και την τέχνη, στη σιωπή και στον ήχο. Με την ασύγκριτη ακουστική και τη συμβολική βαρύτητα του Ηρωδείου, η μουσική του Richter θα ξεδιπλωθεί στην πιο επιβλητική της μορφή, επιβεβαιώνοντας τον ως έναν συνθέτη που δεν γράφει απλώς μουσική, αλλά δημιουργεί ατμόσφαιρες, κόσμους και ψυχικές καταστάσεις.

Μια μοναδική βραδιά, που προσκαλεί το κοινό να βιώσει αυτό που ο ίδιος ο Richter αποκαλεί “έναν χώρο για σκέψη”—εκεί όπου η μελωδία συναντά τη φιλοσοφία και η μουσική γίνεται φορέας ενσυναίσθησης, μνήμης και ελπίδας.

Επί σκηνής:

Max Richter - πιάνο & electronics

Eloisa-Fleur Thom -βιολί

Max Baillie - βιολί

Connie Pharoah - βιόλα

Max Ruisi - τσέλο

Zara Hudson-Kozdoj - τσέλο

AFRODEUTSCHE – αφηγήτρια



ΠΡΟΠΩΛΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Άνω διάζωμα:

Ζ' ζώνη:38,50€

ΣΤ' ζώνη:44€

Ε' ζώνη:49,50€

Δ' ζώνη:55€



Κάτω διάζωμα:

Γ' ζώνη:66€

Β' ζώνη:77€

Α' ζώνη:88€

Διακεκριμένη ζώνη:99€



Τα εισιτήρια των ΑΜΕΑ κοστίζουν 38€ και για την αγορά τους μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου (τηλ. 2104834913) και στο email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.



Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων:

Δίκτυο: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/max-richter-live-at-odeon-of-herodes-atticus/

Τηλεφωνικά: 211 7700 000

Δίκτυο μεταπωλητών

Nova | Public | Ευριπίδης | Viva Spot Τεχνόπολης | Αθηνόραμα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Λειτουργούν στην Πλατεία Συντάγματος

This is Athens - info point Δήμου Αθηναίων

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 16:00

Τηλεφωνικό κέντρο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 | Τηλ: +30 2118008181

ONLINE Booking: www.aefestival.gr