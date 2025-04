Οι Bicep επιστρέφουν για το μεγαλύτερο dance event του καλοκαιριού

Share this

From Dusk till Dawn με 2 stages, 15 acts και πολλές εκπλήξεις!

Οι κορυφαίοι της παγκόσμιας dance σκηνής, BICEP, παρουσιάζουν το καινούργιο τους project CHROMA. Το φεστιβάλ θα πλαισιώσει το βερολινέζικο ντουέτο των Modeselektor, η Γερμανίδα Perel με synth & electro-disco drum machine ήχους, η ασταμάτητη δύναμη των Até x Salin, ο πρωτοποριακός Dj της groovy techno future.666 και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες!

BICEP present CHROMA

+ MODESELEKTOR

+ SPEEDY J

+ MORE TO BE ANNOUNCED

260 PLAYGROUND

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Tickets on sale now! Για το μεγαλύτερο party του καλοκαιριού που θα ταρακουνήσει την Αθήνα!

Δίκτυο προπώλησης:

Online: www.more.com/BICEP



Σημεία προπώλησης: Public // Καταστήματα Nova



Χώρος:

260 Playground // Πειραιώς 260 & Σπ. Πολυκράτη, 182 33, Αθήνα