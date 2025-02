H Arooj Aftab στο φεστιβάλ WOW - Women of the World, που έρχεται στο ΚΠΙΣΝ τον Απρίλιο

Από τις 4 έως τις 7 Απριλίου 2025, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το WOW Foundation και το British Council, παρουσιάζει για τρίτη χρονιά το φεστιβάλ WOW – Women of the World, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα. Από το 2010, που διοργανώθηκε το πρώτο φεστιβάλ στο Λονδίνο, μέχρι σήμερα, το WOW αριθμεί περισσότερα από 100 φεστιβάλ και εκδηλώσεις φτάνοντας σε πάνω από πέντε εκατομμύρια άτομα, σε 45 τοποθεσίες, σε έξι ηπείρους.

Μετά την εξαιρετικά θετική ανταπόκριση του κοινού στις δύο πρώτες διοργανώσεις, το WOW Athens έχει πλέον αναγνωριστεί ως το σημαντικότερο και πιο συμπεριληπτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που εστιάζει στην προώθηση της έμφυλης ισότητας και αποπειράται να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα εμπόδια που συναντούν σήμερα οι γυναίκες και τα non-binary άτομα σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

Το φετινό πρόγραμμα του WOW Athens περιλαμβάνει ομιλίες από εμβληματικές προσωπικότητες και τολμηρές φωνές, ταινίες που επιδιώκουν να ανοίξουν τη συζήτηση αναφορικά με την έμφυλη ταυτότητα και την κοινωνική αλλαγή και μια συναυλία της Arooj Aftab -της πρώτης Πακιστανής καλλιτέχνιδας με βραβείο Grammy.

Παράλληλα, οι εκθέσεις του WOW Athens καλούν το κοινό να συμμετέχει σε έναν διάλογο που ξεπερνά τα όρια του συμβατικού εκθεσιακού χώρου, ενώ πολυάριθμα πάνελ συζητήσεων για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, εργαστήρια, mentoring sessions, DJ sets, συναυλίες και το WOW Marketplace -ένας ζωντανός χώρος γυναικείας επιχειρηματικότητας και ακτιβισμού- συμπληρώνουν το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ.

Arooj Aftab

Δευτέρα 7 Απριλίου, 21.00, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

«Η πιο κουλ ροκ σταρ του κόσμου αυτή τη στιγμή», όπως την αποκαλεί το κορυφαίο βρετανικό μουσικό περιοδικό UNCUT, η Arooj Aftab συνδυάζει παραδοσιακές μουσικές φόρμες από τη Νότια Ασία με στοιχεία τζαζ, ηλεκτρονικής μουσικής και minimal αισθητικής, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ηχητικού τοπίου που αμφισβητεί τις μουσικές συμβάσεις και καθηλώνει. Τα έργα της αντλούν έμπνευση από τα Ghazal (παραδοσιακά ερωτικά τραγούδια στην περσική γλώσσα) και την ποίηση της Ανατολής και λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ πολιτισμών και συναισθημάτων συνδέοντας αναπάντεχα το παρελθόν με το παρόν.

Το 2024 κυκλοφόρησε το τέταρτο προσωπικό της άλμπουμ, Night Reign (Verve), κέρδισε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Alernative Jazz Album, ενώ το τραγούδι “Raat Ki Rani,” ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Best Global Music Performance. Το Night Reign αποτελεί συνέχεια του εμβληματικού Vulture Prince, του άλμπουμ που το 2021 την οδήγησε σε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best New Artist, στη βράβευση του τραγουδιού “Mohabbat” και σε παγκόσμια αναγνώριση καθώς πρόκειται για την πρώτη Πακιστανή καλλιτέχνιδα που κέρδισε Grammy.

Η Aftab έχει συμμετάσχει σε κορυφαία διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ άλλων, το Primavera, το Glastonbury, το Coachella και το Montreal Jazz, όπου οι εμφανίσεις της περιγράφονται ως «εκστατικές». Με την περίπτωσή της έχει ασχοληθεί ο διεθνής Τύπος με άρθρα και συνεντεύξεις να έχουν δημοσιευτεί στις εφημερίδες The New York Times, The Guardian, κ.ά.

Mείνετε συντονισμένοι/ες για περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη σελίδα του WOW Athens στο Instagram @wow_athens καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ snfcc.org.