La Femme live: Προστέθηκε νέα ημερομηνία λόγω της τεράστιας ζήτησης

La Femme: Το συγκρότημα που μετατρέπει την Αθήνα σε ένα ατελείωτο πάρτι

Λόγω τεράστιας ζήτησης, προστέθηκε δεύτερη ημερομηνία!

Η επιστροφή των La Femme στην Αθήνα ήταν τόσο πολυαναμενόμενη, που το πρώτο show γέμισε αστραπιαία! Προσθέσαμε και δεύτερη ημερομηνία την Παρασκευή 23 Μαΐου 2025 στο Universe, ώστε ακόμα περισσότεροι να ζήσουν αυτή την εκρηκτική live εμπειρία!

La Femme (FR) + special guests

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή των La Femme στην Αθήνα είναι γεγονός! Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 24 Μαΐου, το φημισμένο γαλλικό συγκρότημα θα ανέβει στη σκηνή του Universe, έτοιμο να χαρίσει στο αθηναϊκό κοινό μια μοναδική βραδιά γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και μουσικές εκπλήξεις.

Από την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, οι La Femme δημιούργησαν έναν ιδιαίτερο δεσμό με το αθηναϊκό κοινό, που λίγα χρόνια μετά έφτασε στην κορύφωσή του με μια συναυλία που προσέλκυσε πάνω από 10.000 θεατές, προσφέροντας μια αναμνηστική εμπειρία. Κάθε εμφάνιση τους στη χώρα μας μετατρέπεται σε ένα αχαλίνωτο πάρτι, γεμάτο ένταση, ενέργεια και ηλεκτρισμό.

Οι La Femme, με έδρα το Παρίσι και ρίζες από το Μπιαρίτζ των Πυρηναίων, ιδρύθηκαν το 2010 από τους Sacha Got και Marlon Magnée. Η μουσική τους είναι ένα μοναδικό μίγμα ήχων που δύσκολα κατατάσσεται σε ένα μόνο είδος. Στηρίζεται στη γαλλική ποπ παράδοση και εμπλουτίζεται με επιρροές που κυμαίνονται από τον kosmische ήχο των 70s, το hip hop των 90s, το surf rock, την psychedelia, τη disco και την electro. Αυτή η πολυμορφία καθρεφτίζεται στα τρία επιτυχημένα άλμπουμ τους, με τον διεθνή μουσικό τύπο να περιγράφει τη μουσική τους ως ένα «ηχητικό dada κολάζ» που φτάνει στην αποκορύφωσή του μέσα από τις θρυλικές live εμφανίσεις τους.

Μετά τα άλμπουμ Psycho Tropical Berlin, Mystères και Paradigmes, οι La Femme επιστρέφουν με το Rock Machine, τον πρώτο τους δίσκο εξολοκλήρου γραμμένο στα αγγλικά. Εμπνευσμένο από περιοδείες στις ΗΠΑ και φλερτάροντας με έναν νέο electro-arena-rock ήχο, το Rock Machine είναι έτοιμο να γοητεύσει ένα ακόμη ευρύτερο διεθνές κοινό. Ο δίσκος αυτός φέρνει πίσω τη δυναμική του new-wave από την εποχή του Psycho Tropical Berlin, ενώ συνδυάζει rock στοιχεία της δεκαετίας του 80 και 90, δημιουργώντας έναν ήχο μοναδικό και ακαταμάχητο.

Με το Rock Machine, οι La Femme συνεχίζουν να αναπτύσσουν ένα απαρχαιωμένο, πολυδιάστατο σύμπαν με τον δικό τους ήχο και αισθητική. Το πρώτο single, Ciao Paris, είναι ένας μεταφορικός αποχαιρετισμός στη Γαλλία, με αναφορές στη pop της δεκαετίας του '60 YéYé, εμπλουτισμένο με electro-surf. Στο Clover Paradise, το συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια σκοτεινή, υπνωτική πίστα χορού. Το Love Is Over είναι μια στοιχειωτική new-wave μπαλάντα που θυμίζει τις μπάντες του Madchester της δεκαετίας του '90 που έπαιζαν στη Hacienda. Το Venus είναι μια ακαταμάχητη, μεθυστική συνάντηση ανάμεσα στους Velvet Underground και The Mamas and the Papas. Εκτός από rock και synthwave ήχους, υπάρχουν επίσης electro (Sweet Babe), disco με γεύση βρετανικού punk (My Generation) και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Η συναυλία αυτή υπόσχεται να είναι μια αξέχαστη εμπειρία για τους λάτρεις της εναλλακτικής σκηνής και της ζωντανής μουσικής. Οι La Femme, από τις καλύτερες live μπάντες της εποχής, επιστρέφουν στην Αθήνα για να μας υπενθυμίσουν πώς είναι να ξεφαντώνουμε με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

Μη χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε αυτή την εκρηκτική βραδιά!

Πληροφορίες:



La Femme (FR)

+ special guests

Παρασκευή 23 Μαΐου 2025 - UNIVERSE

Σάββατο 24 Μαΐου 2025 – UNIVERSE

Χώρος: Universe, Αθήνα (Παρ. Λεωφόρου Κηφισού 87, 122 41)

Εισιτήρια:

-- 25€ (early bird) -- SOLD OUT --

-- 29€ (Phase A) -- SOLD OUT --

-- 32€ (Phase B)

Tickets link:

Προπώληση εισιτηρίων: more.com και του δικτύου καταστημάτων του: (Public, Nova, Shell, BP, EKO, Metro, My Market).