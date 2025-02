Οι The Dandy Warhols επιστρέφουν στην Αθήνα την Τετάρτη 9 Ιουλίου

Από το 1994, η αμερικανική μπάντα, με τους Courtney Taylor-Taylor, Peter Holmström, Zia McCabe και Brent DeBoer, έχει καθορίσει τα όρια του rock’n’roll με επιτυχίες όπως “Boys Better”, “Every Day Should Be a Holiday”, “Not If You Were the Last Junkie on Earth” και φυσικά, το “Bohemian Like You”.

Πέρυσι, με το άλμπουμ “Rockmaker”, απέδειξαν ξανά το μεγαλείο τους, συνεργαζόμενοι με θρύλους όπως ο Slash, ο Frank Black και η Debbie Harry.

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου στις 10:00

Προπώληση εισιτηρίων: more.com και του δικτύου καταστημάτων του: (Public, Nova, Shell, BP, EKO, Metro, My Market)

Ticket Link:

https://www.more.com/.../the-dandy-warhols-us-live-in-athens

The Dandy Warhols (US)

Ημερομηνία: 9 Ιουλίου 2025

Χώρος: Universe, Αθήνα (Παρ. Λεωφόρου Κηφισού 87, 122 41)

- Περισσότερες πληροφορίες σύντομα -