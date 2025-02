EDEN Sundays 23 Φεβρουαρίου με Sofia Kourtesis στο Ωδείο Αθηνών

Mogwai - The Bad Fire

Share this

H Περουβιανή DJ και παραγωγός Sofia Kourtesis, έρχεται στην Αθήνα για ένα Κυριακάτικο Eden πάρτι στις 23 Φεβρουαρίου 2025, στο Ωδείο Αθηνών. Μαζί της o παραγωγός Fafi Abdel Nour και η Sandra Baki!

Η φήμη ενός σπουδαίου DJ βασίζεται στις ικανότητές του στην επιμέλεια, και η Sofia Kourtesis ξέρει αδιαμφισβήτητα πώς να συνθέσει μια αξέχαστη χορευτική εμπειρία!

Με έδρα το Βερολίνο και καταγωγή από το Περού, η Sofia Kourtesis όταν άρχισε να εργάζεται για το ντεμπούτο της φαινόταν ασταμάτητη. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη της καριέρας της, εξελίχθηκε ταχύτατα στην ηλεκτρονική σκηνή με μία σειρά από EPs και singles που έτυχαν ενθουσιώδους υποδοχής. Ο ήχος της, που συνδυάζει άψογα τις λατινοαμερικάνικες ρίζες της με τη δυναμική ατμόσφαιρα της ηλεκτρονικής σκηνής του Βερολίνου, προσφέρει κάτι περισσότερο από απλές μελωδίες. Αφηγείται μια ιστορία ανθεκτικότητας και ελπίδας, αναδεικνύοντας πώς η μουσική μπορεί να φέρει τους ανθρώπους κοντά και να θεραπεύσει.

Η ιστορία της Kourtesis είναι τόσο συναρπαστική όσο και η μουσική της. Από την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην προσωπική της ζωή, συμπεριλαμβανομένης της μάχης της μητέρας της με τον καρκίνο, μέχρι την άνοδό της ως φάρος δημιουργικότητας και ακτιβισμού, το ταξίδι της αντανακλάται σε κάθε ρυθμό που παίζει. Πρόκειται για μία πραγματικά πολύ ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, με αισθητική, όραμα και άψογα φωνητικά χαρίσματα. H μαζική απήχηση της Sofia Kourtesis αυξάνεται ολοένα, με επιτυχημένες εμφανίσεις σε μεγάλα παγκόσμια φεστιβάλ, όπως τα ION Festival, Electronik Festival, Glastonbury, Green Man, Wide Awake, Sonar και Primavera, ενώ έχει μοιραστεί τη σκηνή με πολλά γνωστά ονόματα της μουσικής, όπως οι Âme, Dixon, ANOTR, Caribou και Bicep.

❯ ❯ FAFI ABDEL NOUR

Mε το MIXMAG να τον ονομάζει «Breakthrough DJ's of the Υear », ο Fafi Abdel Nour δεν είναι απλώς ένας DJ από τη Συρία - αλλά ένας παθιασμένος καλλιτέχνης και δημιουργός, ένας «ιστορικός» μουσικής με βαθιά ριζωμένη αγάπη για τον old school house ήχο. «Το house κίνημα της δεκαετίας του '90 ήταν κάτι περισσότερο από μουσική - ήταν μια σανίδα σωτηρίας για περιθωριοποιημένες ομάδες», λέει ο Fafi Abdel Nour. Γι' αυτόν, αυτή η εποχή αντιπροσωπεύει την ενδυνάμωση και την κοινότητα, κάτι με το οποίο συνδέεται βαθιά. Σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ψηφιακός, η διατήρηση αυτών των μουσικών θησαυρών, είναι ζωτικής σημασίας για την ιστορία της house μουσικής. Τα σετ του συνδέουν μαγευτικές μελωδίες από 90's house με σύγχρονα breakbeats προσφέροντας κάτι πολύ περισσότερο από ψυχαγωγία - προσφέρουν έμπνευση!

❯ ❯ SANDRA BAKI

Η Sandra Baki (Eisenblut) είναι εμπνεύστρια, resident DJ και ιδρυτικό μέλος του Cosmic Bordello, ενός αθηναϊκού, community rave. Ως μουσική πλοηγός και groove weaver δημιουργεί μαγνητικά σετ που ξεδιπλώνονται σαν μια ηχητική ιστορία. Αποκαλύπτει ένα μουσικό σύμπαν από βαθείς, ταξιδιάρικους, space, αλλά ταυτόχρονα groovy ήχους, εμπλουτισμένους με μια αίσθηση cosmic electrotropicalia, εμπνευσμένη από τα ταξίδια της στη Λατινική Αμερική.

Δίκτυο προπώλησης:

Online

Τηλεφωνικά: 211 7700000



Σημεία προπώλησης:

Public // Καταστήματα Nova // More Spot Τεχνόπολης



Χώρος:

Ωδείο Αθηνών

Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19, 106 75, Αθήνα