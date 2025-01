Το Heavy Psych Sounds Fest έρχεται να σαρώσει την Αθήνα

SAULT - Acts Of Faith

Share this

Το Heavy Psych Sounds Fest προσγειώνεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 7 & 8 Μαρτίου 2025, φέρνοντας μαζί του έναν ασταμάτητο rock σεισμό! Για δύο δυναμικές βραδιές, το ARCH Club και το Universe θα μετατραπούν σε καυτά σημεία της stoner, doom και psych rock σκηνής, φιλοξενώντας μερικά από τα πιο θρυλικά ονόματα του είδους.

Η Heavy Psych Sounds, η διάσημη δισκογραφική και booking agency που έχει γράψει ιστορία στην underground rock σκηνή, στήνει αυτό το μεγάλο rock event. Το φεστιβάλ έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, από το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο, μέχρι το Βερολίνο, το Λονδίνο και το Παρίσι, και τώρα έρχεται να ταρακουνήσει την Αθήνα.



Πρόγευση στο καυτό ARCH Club (Λ. Κωνσταντινουπόλεως 111, Αθήνα) την Παρασκευή 07 Μαρτίου με τους Σουηδούς desert / stoner rock / hard rock θρύλους TRUCKFIGHTERS, μαζί με τους λόκαλ instrumental rockers TUBER, την metal «κάπνα» των Πολωνών Belzebong, τους Ιταλούς doomsters 1782, τους σαμπαθικούς Βρετανούς Alunah και τους heavy/psych Ιταλούς Fvzz Popvli σε ένα αδιανόητο line up.

Belzebong

Το κυρίως πιάτο είναι για το Σάββατο 08 Μαρτίου με ένα ιστορικό line up και 12 μπάντες να βάζουν από νωρίς «φωτιά» στο Universe (Λεωφ. Κηφισού 87, Αθήνα). Headliners οι Βρετανοί heavy metal θρύλοι Orange Goblin, μαζί τους οι Έλληνες Nightstalker που θα μας δώσουν μία γερή γεύση από το νέο τους 7ο άλμπουμ, ενώ το εντυπωσιακό line up συμπληρώνουν κορυφαίες μπάντες που «οργώνουν» αυτό το διάστημα τα live venues σε Ευρώπη και Αμερική. Black Rainbows (Ιταλία), Margarita Witch Cult (Αγγλία), Puta Volcano (Ελλάδα), Mr Bison (Ιταλία), Acid Mammoth (Ελλάδα), Wyatt E. (Βέλγιο), Warlung (ΗΠΑ), Sadhus (Ελλάδα), Birds of Vale (Ελλάδα), Congulus (Τουρκία).

Orange Goblin

Nightstalker

Black Rainbows

Puta Volcano

Acid Mammoth

Warlung

Sadhus

Σημαντικές πληροφορίες και combo εισιτήριο δύο ημερών.



Οι ώρες εμφανίσεων των συγκροτημάτων (timetable), καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Εξασφαλίστε σε προνομιακή τιμή το combo εισιτήριο που σας επιτρέπει την είσοδο και στις δύο ημέρες ή επιλέξτε ξεχωριστά το εισιτήριο για την ημέρα που σας ενδιαφέρει.

Βιαστείτε πριν εξαντληθούν τα εισιτήρια σε αυτή την ιστορική συνάντηση του heavy/psych ήχου στην Αθήνα.



Το Heavy Psych Sounds Fest Είναι Μια Ιστορική Συνάντηση!

Στο παρελθόν, το Heavy Psych Sounds Fest έχει φιλοξενήσει μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα της σκηνής, όπως οι Brant Bjork, Nebula, Mondo Generator, The Lords Of Altamont, Black Rainbows, Acid Mammoth, Duel, High Reeper, και πολλούς ακόμα. Μαζί τους, άλλοι κορυφαίοι καλλιτέχνες όπως οι High On Fire, Red Fang, Elder, Monolord, και οι αγαπημένοι 1000mods έχουν βάλει φωτιά στη σκηνή του φεστιβάλ.

Η αθηναϊκή έκδοση του φεστιβάλ υπόσχεται να διατηρήσει ζωντανή την παράδοση και να προσφέρει ένα διήμερο που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη των rockers.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες και βιαστείτε να εξασφαλίσετε τα εισιτήριά σας πριν εξαντληθούν.

Πληροφορίες:

Heavy Psych Sounds Fest

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025 – ARCH Club

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025 – Universe



Ώρες εμφανίσεων συγκροτημάτων και λοιπές πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.



Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025 – ARCH Club (Λ. Κωνσταντινουπόλεως 111, Αθήνα)

TRUCKFIGHTERS, TUBER, Belzebong, 1782, Alunah, Fvzz Popvli



Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025 – Universe (Λεωφ. Κηφισού 87, Αθήνα)

Orange Goblin, Nightstalker, Black Rainbows, Margarita Witch Cult, Puta Volcano, Mr Bison, Acid Mammoth, Wyatt E., Warlung, Sadhus, Birds of Vale, Congulus



Προπώληση εισιτηρίων (ξεχωριστά για κάθε μέρα και combo):

Heavy Psych Sounds Fest · Athens 2025 | Εισιτήρια online! | More.com







Εισιτήρια προπωλούνται μέσω more.com και στα δίκτυα καταστημάτων των του: (Public, Nova, Media Markt, Shell, BP, EKO, Metro, My Market).