Το Rockwave Festival 2025 υποδέχεται στις 28 Ιουνίου τον θρυλικό κιθαρίστα Michael Schenker

Φέτος το καλοκαίρι, μετά την απόλυτη κορύφωση με το ιστορικό reunion των Savatage, το Rockwave Festival 2025 υποδέχεται στο Terra Republic τον θρυλικό κιθαρίστα Michael Schenker για να μας χαρίσει μια αξέχαστη συναυλία!! Ο βραβευμένος καλλιτέχνης και ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες όλων των εποχών, με ονόματα όπως ο James Hetfield, ο Slash, o Dave Mustaine, ο Dimebag και ο Kerry King να τον αναφέρουν ως βασική επιρροή τους.





Γεννημένος στις 10 Ιανουαρίου 1955 στο Sarstedt της Γερμανίας, ο Michael Schenker έθεσε τις βάσεις για μια από τις πιο ένδοξες σόλο καριέρες στην ιστορία του hard rock. Ως πρώην κιθαρίστας των Scorpions και των UFO, κανείς δεν θα περίμενε κάτι λιγότερο, αλλά αυτό που έχει πετύχει τα τελευταία 50 χρόνια, εξηγεί απόλυτα γιατί θεωρείται ένας hard rock θρύλος.

Όταν ο Michael Schenker μπήκε στους UFO σε ηλικία μόλις 17 ετών, δεν φανταζόταν κανείς πόσο θα άλλαζε την πορεία του συγκροτήματος – και της hard rock μουσικής γενικότερα. Η μουσική ιδιοφυΐα του φάνηκε από την πρώτη του ηχογράφηση με τους UFO, το Phenomenon (1974), όπου δημιούργησε κλασικά κομμάτια όπως τα “Doctor Doctor”, “Belladona”, και “Rock Bottom”, τραγούδια που παραμένουν αναπόσπαστα μέρη του ρεπερτορίου του συγκροτήματος.

Από την αρχή, ο Schenker έδειξε την ικανότητά του να συνδυάζει εκρηκτικά riffs και ανεπανάληπτα σόλο, καθορίζοντας τον ήχο του συγκροτήματος και βάζοντας τους UFO στον παγκόσμιο χάρτη της ροκ μουσικής. Δεν ήταν απλώς ο κιθαρίστας του συγκροτήματος – ήταν η κινητήριος δύναμη που τους έβαλε στον παγκόσμιο χάρτη της ροκ μουσικής.

Κατά την παραμονή του στους UFO, ο Michael Schenker βοήθησε το συγκρότημα να περάσει από το underground επίπεδο στην παγκόσμια αναγνώριση, ενώ τα άλμπουμ όπως τα Lights Out και Obsession απέδειξαν τη δυναμική της συνεργασίας τους. Ταυτόχρονα, η μουσική του Schenker επηρέασε τις επόμενες γενιές καλλιτεχνών, κάνοντάς τον έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κιθαρίστες της εποχής του.



Στα 65 του χρόνια, έχοντας μόλις κυκλοφορήσει έναν από τους καλύτερους hard rock δίσκους της χρονιάς, με το ανανεωμένο lineup του Michael Schenker Group, παραμένει ένας καλλιτέχνης που δεν ζει για να παίζει, αλλά παίζει για να ζει.Ο Schenker συνεχίζει να δημιουργεί με την ίδια ενέργεια και έμπνευση όπως πάντα, παραμένοντας «16 χρονών στο μυαλό», όπως δηλώνει χαριτολογώντας. «Δεν ήθελα ποτέ φήμη ή επιτυχία. Ήμουν πάντα πιο χαρούμενος όταν με άφηναν μόνο μου με αυτό που άρεσε περισσότερο. Χωρίς αντιπαλότητα, χωρίς ανταγωνισμό, με έμφαση μόνο στην αγνή, αυθόρμητη δημιουργικότητα. Και σε αυτό, τίποτα δεν ξεπερνάει την κιθάρα. Είναι το καλύτερο όργανο για να εκφράσει πραγματικά κάτι. Δεν υπάρχει κανένας ήχος εκεί έξω που είναι πιο ολοκληρωμένος.»



Φέτος στο Terra Republic θα ξαναζήσουμε τα θρυλικά χρόνια του Michael Schenker με τους UFO και σας περιμένουμε όλους να γίνετε μέρος της ιστορίας.



Music is our business, but we do it for the fun.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

SAVATAGE

MICHAEL SCHENKER

TERRA REPUBLIC

More acts TBA

Εισιτήρια

Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ!



Γενική είσοδος: 49.50€

Γενική είσοδος + VIP Parking: 60€

3ήμερο εισιτήριο γενικής εισόδου: 99€

Με 3ήμερο εισιτήριο γενικής εισόδου + Parking: 114€



Ηλεκτρονικά: more.com



NEPHILIM

Πατριάρχου Ιωακείμ 17, Θεσσαλονίκη



ALONE music store

Γ Θεοχάρη 2, Θεσσαλονίκη



ΔΙΩΡΟΦΟΝ café-bar

Κερασούντος 81, Καλαμαριά



Velona Records

Μητροπόλεως 125, Θεσσαλονίκη 54621