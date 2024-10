Οι Hooverphonic έρχονται στην Ελλάδα με κουαρτέτο εγχόρδων για τα 25 χρόνια του "The Magnificent Tree"!͏‌

The The - Ensoulment

Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Hooverphonic επιστρέφουν στην Ελλάδα για δύο επικά shows, με όλες τους τις επιτυχίες, αλλά και για τον εορτασμό των 25 ετών από την κυκλοφορία του εμβληματικού "The Magnificent Tree" που είναι άλλωστε και το album που τους εκτόξευσε στην στρατόσφαιρα της επιτυχίας και της παγκόσμιας αναγνώρισης. Σε αυτές τις δύο μοναδικές συναυλίες που θα λάβουν χώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι Hooverphonic θα συνοδεύονται από κουαρτέτο εγχόρδων, κάτι που θα εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο την live ηχητική παλέτα τους, στοχεύοντας στην πιστή αποτύπωση της τραγουδοποιείας τους, αλλά και την δημιουργία μίας πολύ ξεχωριστής ατμόσφαιρας, κάτι στο οποίο άλλωστε το Βελγικό τρίο ειδικεύεται!

Σχηματίστηκαν το 1995 από τους Alex Callier, Raymond Geerts και Liesje Sadonius, με την Geike Arnaert να προσχωρεί στο σχήμα αργότερα ως η lead τραγουδίστρια. Από τα πρώτα τους κιόλας βήματα ξεχώρισαν για την μαεστρία με την οποία προσμείγνυαν pop, rock και ηλεκτρονικούς ήχους. Αυτό έγινε εμφανές στο ντεμπούτο του 1996 με τίτλο "A New Stereophonic Sound Spectacular", που αποθεώθηκε από τον μουσικό τύπο για την μοναδική του αισθητική και την χαρισματική του τραγουδοποιεία, ανοίγοντας τον δρόμο για τον επίσης εξαιρετικό διάδοχό του, το "Blue Wonder Power Milk" του 1998, που θεμελίωσε την φήμη τους, περιέχοντας τραγούδια - σταθμούς όπως τα "Club Montepulciano" και "This Strange Effect". Η ατμοσφαιρική μελαγχολία είχε πλέον το όνομα Hooverphonic, αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή.

Το "The Magnificent Tree" που ακολούθησε 2 χρόνια αργότερα, αποτέλεσε την ίσως πιο κρίσιμη καμπή της εναρκτήριας πορείας των Hooverphonic. Άλλωστε τραγούδια όπως τα "Mad About You" και "Vinegar & Salt" βασιλεύουν μέχρι και σήμερα στις mainstream ραδιοφωνικές -και όχι μόνο- playlists αποδεικνύοντας την διαχρονική μουσική τους αξία. Δεν είναι μόνο η αιθέρια φωνή της Geike Arnaert, και το συνθετικό τους ταλέντο, αλλά και η ταχύτητα της μουσικής τους εξέλιξης, η ροπή τους προς την καινοτομία και η επιδεξιότητα με την οποία έφεραν κοντά την trip hop και τα ορχηστρικά στοιχεία, πιέζοντας τα όρια των ειδών και δημιουργώντας ένα forward-thinking αριστούργημα, που μάγεψε μονομιάς την μουσική βιομηχανία και τα παγκόσμια ακροατήρια. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, το "The Magnificent Tree" θα είναι πάντα το album που καθόρισε τους Hooverphonic κι εκείνο στο οποίο οι οπαδοί τους θα γυρνάμε, σαν μια ζεστή αγκαλιά που μας κάνει να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.

Πρόκειται για την ίσως σημαντικότερη, αλλά όχι μοναδική επιτυχία τους, μιας που από τότε μέχρι και σήμερα, συνεχίζουν ασταμάτητα να δισκογραφούν με συνέπεια και να σαρώνουν τις μουσικές σκηνές ανά την υφήλιο. Πλέον, επανενωμένοι με την τραγουδίστρια που σημάδεψε τον ήχο τους, την χαρισματική Geike Arnaert, βγαίνουν και πάλι στον δρόμο, περνώντας από την χώρα μας στις 16 και 17 Απριλίου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα. Αυτές οι δύο συναυλίες τους φέρνουν και πάλι κοντά στο αγαπημένο τους ελληνικό κοινό, αυτήν όμως την φορά, σε μία συγκυρία που ξεχωρίζει από τις άλλες, για τον εορτασμό δηλαδή των 25 ετών από την κυκλοφορία του album που τους καταξίωσε στην συνείδησή του.

Τετάρτη 16 Απριλίου 2025 | Principal Club Theater | Θεσσαλονίκη

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2025 | Fuzz Live Music Club | Αθήνα



Τα εισιτήρια κοστίζουν 30 ευρώ (περιορισμένη προπώληση), 35 ευρώ (προπώληση), 38 ευρώ (ταμείο).

Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.more.com/music/hooverphonic-live-in-greece

Hard copy εισιτήρια διαθέσιμα στο The Nephilim Metal Store (Πατρ. Ιωακείμ 17), Rudu Bar (Ηρακλειδών 70, Αθήνα)