Cigarettes After Sex: Τελευταίες πληροφορίες για το μεγάλο διήμερο στο ΟΑΚΑ

Οι Cigarettes After Sex, από τις πιο ξεχωριστές και αισθαντικές μπάντες στον κόσμο, έρχονται στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους, για να δημιουργήσουν μία ατμόσφαιρα γεμάτη ερωτισμό, συναίσθημα και ρομαντισμό, στο πρώτο μεγάλο live της φθινοπωρινής σεζόν την Παρασκευή 25 και Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024, στο ανακαινισμένο γήπεδο μπάσκετ ΟΑΚΑ.

Cigarettes After Sex are an undeniable phenomenon!

Προμηθευτείτε εγκαίρως τα εναπομείναντα εισιτήρια!

▶ Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 18:30

▶ Οι Cigarettes After Sex θα είναι on stage στις 21:30

H πρόσβαση κοινού για τους κατόχους εισιτηρίων στην ΑΡΕΝΑ γίνεται από την είσοδο Arena entrance.

H πρόσβαση κοινού για τους κατόχους εισιτηρίων στις ΚΕΡΚΙΔΕΣ 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 139, 140, 141, 142 γίνεται από το Gate 31.

H πρόσβαση κοινού για τους κατόχους εισιτηρίων στις ΚΕΡΚΙΔΕΣ 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 γίνεται από το Gate 25.

H πρόσβαση κοινού για τους κατόχους εισιτηρίων στις ΚΕΡΚΙΔΕΣ VIP 125, 126 και 128 γίνεται από το Gate 14.

➤ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ηλεκτρικός: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη» Δείτε τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ

ΟΑΣΑ: 441, 550, 602, Α7, Β7, X14, X15, X40, M1 Δείτε τα δρομολόγια του ΟΑΣΑ

Προαστιακός σιδηρόδρομος: «Στάση Νερατζιώτισσα» Δείτε τα δρομολόγια του Προαστιακού

*Σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ προχωρήσαμε σε ενίσχυση δρομολογίων για την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Οκτωβρίου.

➤ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Για τη στάθμευση των οχημάτων σας, θα είναι διαθέσιμο μόνο το Parking 5.

Ο χώρος στάθμευσης είναι περιορισμένης χωρητικότητας και εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα «first come, first served». Η εταιρεία διοργάνωσης δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί πως θα υπάρχει διαθέσιμη θέση στάθμευσης κατά την άφιξή σας.

Η είσοδος για το πάρκινγκ γίνεται από την ΠΥΛΗ Δ.

➤MERCH STAND

Στο χώρο θα υπάρχει stand με το official Merchandise των καλλιτεχνών.

Δεκτές πληρωμές με μετρητά και με κάρτα.

➤BAR & FOOD STALLS

Σημείο συνάντησης για όλους θα είναι τα μπαρ της Heineken, της Absolut και του Βίκου ενώ θα λειτουργεί και food stalls.

➤NORTHERN PLAZA

Την ημέρα διεξαγωγής της συναυλίας θα είναι ανοιχτό το Northern Plaza για όσους δεν εισέλθουν στο χώρο.

➤ΑΜΕΑ

Περιλαμβάνονται τουαλέτες με προσβασιμότητα, ΑμεΑ χώρος για άτομα με αμαξίδια και συνοδούς καθώς και πάρκινγκ για τους κατόχους των αμαξιδίων στη Θύρα 10.

➤ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Στο χώρο του γηπέδου θα υπάρχει ομάδα διασωστών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπου χρειαστεί.

Online

Τηλ: 211 7700000

Σημεία προπώλησης:

Public καταστήματα // Nova καταστήματα // More Spot Technopolis

❗️ΠΡΟΣΟΧΗ: Την ημέρα διεξαγωγής της συναυλίας δεν θα διατίθενται εισιτήρια από τα εκδοτήρια του ΟΑΚΑ και δεν θα λειτουργήσει Box Office. Η αγορά εισιτηρίων θα πραγματοποιείτε μόνο online.

Χρήσιμες Πληροφορίες

🚫 Δεν επιτρέπονται backpacks και τσάντες μεγαλύτερες από Α4 μέσα στο χώρο.

🚫 Δεν επιτρέπεται η χρήση εξοπλισμού βίντεο ή ήχου.

🚫 Δεν επιτρέπονται τα γυάλινα ή μεταλλικά παγούρια και μπουκάλια

🚫 Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο φαγητών ή ποτών. Στο χώρο θα λειτουργούν πλήρως εξοπλισμένα μπαρ για τις ανάγκες του κοινού.

Όριο Ηλικίας

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ | ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ.

Χώρος

Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ

Λεωφ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη 1

Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι, Αθήνα