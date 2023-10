Η ιστορία τών Front 242 ξεκινά το 1981 όταν ο Daniel B. εκθέτει τις ιδέες του σε ένα πρώτο single: Body to Body. Ο Patrick Codenys (πλήκτρα) και Jean-Luc De Meyer (φωνητικά) συμμετέχουν στο συγκρότημα για το πρώτο άλμπουμ «Geography» το1982, ακολουθούμενο από τον Richard 23 (τραγουδιστής/ερμηνευτής) το 1983. Αποκτώντας εμπειρία σε μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ και συναυλίες στις ΗΠΑ από το 1985, το συγκρότημα καθιερώνεται ως ένα πολύ ισχυρό ζωντανό γκρουπ και το EBM εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη.

Τα άλμπουμ «No Comment» (1985), «Official Version» (1987) και «Front By Front » (1988, συμπεριλαμβανομένων των HeadHunter και Welcome to Paradise) Η διεθνήςεπιτυχία του 242 και η ιδιότητά του ως καινοτόμου και πρωτοποριακού συγκροτήματος.

Το όραμα των Front συνεχίζει να εξελίσσεται με ωριμότητα μετά το αναγνωρισμένο άλμπουμ « Tyranny For You » (1991). Τα δύο επόμενα άλμπουμ, «06:21:03:11 Up Evil » και « 05:22:09:12 Off » (1993) σπάνε την κλασική φόρμουλα των Front φέρνωντας νέους τραγουδιστές, ζωντανές κιθάρες και ντραμς, μαζί με έναν νέο παραγωγό, τον Andy Wallace (Nirvana, Sonic Youth).

Αυτό αρχίζει να ανακατανέμει ρόλους και κανόνες μέσα στο γκρούπ, διατηρώντας παράλληλα το εύρος της εφεύρεσης και τη ριζοσπαστική στάση πουσυνοδεύει τη μουσική των Front 242. Κατά τη διάρκεια μιας παύσης 4 ετών (1993-1997), το συγκρότημα κυκλοφορεί τα άλμπουμ «Live Code», που ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας τους παγκόσμιας περιοδείας, και « Mut@ge - Mix@ge », ένα άλμπουμ συλλογής όπου καλλιτέχνες όπως οι Prodigy, The Orb, Underworld, Rico Conning και άλλοι, προτείνουν καινοτόμες μίξεις κομματιών των Front 242.Τα 4 αρχικά μέλη του

συγκροτήματος επανενώνονται το 1997 και, με τον Γερμανόντράμερ Tim Kroker, και αρχίζουν οι live εμφανίσεις. Ακολουθούν αρκετά live άλμπουμ, με κυρίαρχο στοιχείο την ενέργεια τους αλλά και τις διαφορετικές εκδοχές της μουσικής τους επάνω στη σκηνή.

Μετά από μια μακρά απουσία στο στούντιο, έρχονται το EP «Still & Raw» και το άλμπουμ «Pulse» το 2003, δίσκοι βασισμένοι στην αισθητική των δεκαετιών του '70 και του '80. Εδώ οι Front 242 αναδημιουργούν τον αρχικό ήχο που βρισκόταν στο κέντρο της τέχνης τους, εμπλουτισμένη με 20 χρόνια εμπειρίας. Αναλογικές τεχνολογίες και vintage μηχανές πάλλονται ανάμεσα στη μουσική τους όπου το συναίσθημα και η ενέργεια εξακολουθούν να μεταφέρονται από μια καθαρά ηλεκτρονική στάση.

Έχοντας επανακυκλοφορήσει όλο τον κατάλογό τους σε νεότερες, εμπλουτισμένες εκδόσεις οι Front 242 συνεχίζουν να παίζουν σε όλο τον κόσμο με το ίδιο επίπεδο έντασης, με την ίδια επιτυχία όπως πάντα, έχοντας πλήθη πιστών στο πλευρό τους.

Discography Front 242

1981 - PRINCIPLES (7")

1982 - U-MEN (7") –

1982 - GEOGRAPHY (albumCD)

1983 - ENDLESS RIDDANCE (CDS) - TWO IN ONE (CDS)

1985 - NO COMMENT (albumCD)

1985 - POLITICS OF PRESSURE (CDS)

1986 - INTERCEPTION (CDS)

1987 - BACK CATALOGUE (albumCD)

1987 - OFFICIAL VERSION (albumCD)

1988 - HEADHUNTER (CDS / CDV)

1988 - FRONT BY FRONT (albumCD)

1989 - NEVER STOP! (CDS) - MASTERHIT (CDS)

1990 - TRAGEDY > FOR YOU < (CDS) - TRAGEDY > FOR YOU < TWO (CDS)

1991 - TYRANNY > FOR YOU < (albumCD)

1991 - MIXED BY FEAR (CDS) - RHYTHM OF TIME (CDS)

1993 - RELIGION (CDS)

1993 - UP EVIL (albumCD)

1993 - OFF (albumCD)

1993 - ANGELS VERSUS ANIMALS (CDS)

1994 - LIVE CODE (albumCD live)

1998 - RE:BOOT LIVE (albumCD)Live)

1998 - HEADHUNTER 2000 (4 CDS mixes)

2003 - STILL & RAW (CD EP)

2003 - PULSE (CD Album)

2008 - “MOMENTS” - Double Live CD – Vynils

2018 – Re-release GEOGRAPHY + NO COMMENTS re-mastered collector versions .

* FRONT 242 - VIDEOGRAPHY *

1982 U-Men - ( dir : Marc Demeyer)

1984 Operating tracks - (dir : BRT/Roodfonk)

1984 Take One - (dir : BRT/Roodfonk)

1986 Quite Unusual - (dir : Serge Bergli /RTBF)

1988 HeadHunter - (dir : Anton Corbijn)

1988 Welcome to Paradise - (dir : Anton Corbijn)

1991 Rhythm of Time - (dir : Chris Christofferson)

1992 Integration - Compilation (The only commercial videocassette released)

1993 Religion (dir : Jon Klein /Conspiracy)

1994 Animal (dir : John Wentworth/ Assymetrical Prod.)

1996 Happiness - (dir : Etienne Auger / V-Form)

2005 - “Catch the Men” - Live DVD

Special Guest

Ancient Methods

О Ancient Methods είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους του industrial Techno ήχου. Ο ίδιος περιγράφει την μουσική του ως pitch-black-techno-war-funk.

O Michael Wollenhaupt εμφανίστηκε στη δισκογραφία, μαζί με τον τότε συνεργάτη του Conrad Protzmann, το 2007. Μια μυστηριώδης σειρά marbled βινυλίων στην ομώνυμη ετικέτα με μεσαιωνικές γκραβούρες για artwork, έβαλε την μπράντα Ancient Methods δυναμικά στο προσκήνιο.

Από τότε είναι πραγματικά ασταμάτητος. Δεκάδες EPs, περίπου 50 remixes και πολλές συνεργασίες το πιστοποιούν. Μία από αυτές είναι με τον Regis και φέρει το όνομα Ugandan Methods.

Αυτά όμως που τον έχει κάνει ιδιαίτερα γνωστό, αγαπητό και περιζήτητο είναι τα εκρηκτικά του DJ sets. Για αυτό άλλωστε ο Ancient Methods έχει ένα σταθερά γεμάτο πρόγραμμα με εμφανίσεις στα καλύτερα φεστιβάλ και club nights του κόσμου.

BLOCK33

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Support Acts Thessaloniki

Opiod Slot Machine (OSM TAPES)

Kouros 808 (SYNTHETIC)

Ancient Methods (DE) Extended Set (Special Guest)

ARCH CLUB LIVE STAGE

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Support Acts Athens

Incirrina

The Man & His Failures

Ancient Methods(DE) after show party (Special Guest)

Εισιτήρια:

Early Bird: 20€ - SOLD OUT

Pre-sale: 23€

Ταμείο: 25€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com και στο δίκτυο καταστημάτων Public, Wind, Media Markt, βενζινάδικα Shell, BP, EKO, Metro, My Market

Link: https://www.more.com/music/front-242-be-live-in-athens/

Hard Copies στα σημεία:

Le Disque Noir Records Shop:

Θεμιστοκλέους 29, Εξάρχεια

https://www.facebook.com/LeDisqueNoirShop

Full Moon Store:

Ηφαίστου 22 - Μοναστηράκι

Full Moon Store:

Θεμιστοκλέους 42 - Εξάρχεια

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063490123270

Sound Effect Records: Τρικούπη Σπύρου 50 & Καλλιδρομίου

https://www.facebook.com/SoundEffectRecords