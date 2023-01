EDEN PRESENTS

JOHN TALABOT

+ DJ SOTOFETT

ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

17:00

SUNDAYS ARE BACK!

Ο «μάγος» της techno John Talabot, από τους πιο περιζήτητους DJs και παραγωγούς στον κόσμο, έρχεται για να ξεσηκώσει την Αθήνα με ένα set που θα αναδείξει τη δημιουργική του ιδιοφυΐα.

Μαζί του ο Νορβηγός DJ Sotofett, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μία σπάνια εμφάνιση που δεν πρέπει να χάσετε!

Από τις 17:00 με installations από το oneContinuousLab και το ADAF, lounge areas και cocktail bar.



❯❯TICKETS



«Talabot has a knack for capturing the very specific kind of bliss associated with dancing on Mediterranean beaches at the height of summer.» ~ The Guardian

JOHN TALABOT

COSMIC AMBIENT TECHNO, MOODY DEEP HOUSE, ECLECTIC ELECTRO

BARCELONA’S MASTER OF MELODY JOHN TALABOT

Ο John Talabot κατέχει μία μοναδική θέση στο σημερινό ηλεκτρονικό τοπίο. Μια θέση που έχει χαράξει ο ίδιος μένοντας πιστός σε ένα καλλιτεχνικό όραμα που είναι ευρύ στο πεδίο εφαρμογής του και συγκεκριμένο στις πεποιθήσεις του. Η ανοιχτόμυαλη προσέγγισή του στη δημιουργία, τη συλλογή και την παραγωγή μουσικής του επιτρέπει να είναι εξίσου άνετος στην κεντρική σκηνή ενός μεγάλου καλοκαιρινού φεστιβάλ όσο και σε ένα μικρό club. Η ακούραστη αναζήτησή του στο χώρο της μουσικής, τον καθιστούν από εκείνους τους σπάνιους DJs που μπορούν αβίαστα να αντιπαραβάλλουν την αποτελεσματικότητα, το ρίσκο και την αποκάλυψη.

Τα ολονύχτια set σε αξιοσημείωτους χώρους και φεστιβάλ όπως, Sónar, Pickle Factory, Moog, Primavera Sound και Kelvingrove Art Gallery & Museum, είναι δύσκολο να ξεχαστούν. Με πολλούς τρόπους, η δουλειά του με την Hivern Discs αποτελεί την επιτομή της αντίληψής του για τη μουσική: αυστηρή και αφοσιωμένη, αλλά συνεχώς δυναμική και ανοιχτή στο απροσδόκητο. Γιατί αν ο John Talabot έχει καταστήσει κάτι σαφές την τελευταία δεκαετία, είναι ότι η πρόοδος προέρχεται πάντα από τη θέληση για συνεχή εξερεύνηση.

Σύνδεσμοι:

Facebook - www.facebook.com/JohnTalabot.JT/

Instagram - www.instagram.com/john_talabot/

Soundcloud - www.soundcloud.com/john-talabot

DJ SOTOFETT

DANCE MUSIC WILDCARD ❯❯ DJ SOTOFETT

Ο DJ Sotofett είναι ένας από τους πιο απελευθερωτικούς καλλιτέχνες της club και leftfield μουσικής σκηνής της Νορβηγίας, κυκλοφορώντας μουσική με πολυάριθμα ψευδώνυμα, συνεργασίες και labels. Το label του Sex Tags Mania, φιλοξενεί techno και house μουσική, ενώ η πλατφόρμα Sex Tags Amfibia διοχετεύει εναλλακτικά πρότζεκτ στο πνεύμα της dub, της experimental, της jazz και της ψυχεδελικής μουσικής. Tα σετ του παρουσιάζονται, ως επί το πλείστον, είτε ως σύντομες techno/electro μίξεις είτε ως πολύ μεγάλα ταξίδια που διατρέχουν το εξαιρετικά ευρύ φάσμα της χορευτικής μουσικής.

Σύνδεσμοι:

Instagram - www.instagram.com/djsotofett/

Soundcloud - www.soundcloud.com/sophatmixes

Εισιτήρια:

12,00€ - Early Bird

15,00€ - Περιορισμένη προπώληση

18,00€ - Γενική προπώληση



Προπώληση:

https://ra.co/events/1640591

Viva - https://www.viva.gr/

Χώρος:

Ωδείο Αθηνών

Βασιλέως Γεωργίου Β΄17-19

106 75, Αθήνα

Τηλ: 210 7240673

www.athensconservatoire.gr

Δελτίο Τύπου