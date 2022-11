Ο Αμερικανός «Rock Star» του πειραματικού ήχου WILLIAM BASINSKI, από τους πρωτοπόρους της ambient μουσικής, μια πραγματική αυθεντία, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός», για μία σπάνια εμφάνιση.

29 Αυγούστου 1983. Στάδιο Hersheypark. Πενσυλβάνια. Ο William Basinski βρέθηκε με κάποιο τρόπο να ανοίγει τη συναυλία του David Bowie. Έπαιξε σαξόφωνο με μια βρετανική ροκαμπίλι μπάντα, τους The Rockats, και θυμάται καθαρά ότι το πλήθος του πετούσε αντικείμενα. «Κανείς δεν θέλει να δει ένα opening act για τον Bowie», είπε. Μόνο όταν ολοκλήρωσε ένα εκπληκτικό σόλο σαξοφώνου, το κοινό άρχισε να ζητωκραυγάζει. Εκείνο το βράδυ, κατάφερε να συναντήσει, για ένα δευτερόλεπτο, τον Bowie, το είδωλό του, και να του δώσει μια κασέτα με ηχογραφήσεις drones, αποτέλεσμα αργής αναπαραγωγής ηχογραφήσεων μουσικής Muzak και ηλεκτρομαγνητικών ραδιοκυμάτων. Δεν έμαθε ποτέ αν ο Bowie άκουσε την κασέτα, αλλά οι ίδιοι αυτοί ήχοι έγιναν, τελικά, 15 χρόνια αργότερα, το πρώτο άλμπουμ του Basinski με τίτλο «Shortwave Music».

«Προσπαθώ να μείνω στη στιγμή - και η στιγμή είναι αιώνια». Τα λόγια του William Basinski αποτυπώνουν εξαιρετικά τη μελαγχολική διαχρονικότητα της μουσικής του. Εμπνευσμένος από μινιμαλιστές, όπως ο Steve Reich και ο Brian Eno, το 1978, άρχισε να αναπτύσσει το δικό του λεξιλόγιο χρησιμοποιώντας tape loops και παλιά κασετόφωνα. Για περισσότερο από 30 χρόνια, η διαδικασία της σύνθεσής του - η ηχογράφηση, το κόψιμο και η συρραφή μικρών κομματιών μαγνητικής ταινίας - αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της δουλειάς του. Πειραματίζεται με ηχογραφήσεις πεδίου, χρησιμοποιώντας μία ευρεία γκάμα ήχων από την καθημερινότητα. Καλλιεργώντας ένα μοναδικό μελαγχολικό, διαλογιστικό ύφος, ο Basinski έδωσε στα έργα του μια ηχητική ομορφιά που σπάνια ακούγεται στην ηλεκτρονική μουσική. Η καριέρα του αλλά και η μουσική του δεν διέγραψαν ποτέ γραμμική πορεία. Η δημιουργική του παρουσία ήταν σχεδόν φαινομενική και, πριν γίνει γνωστός για τη μουσική του, ήταν μια καλλιτεχνική φιγούρα με μυστική, σχεδόν αόρατη, προβολή.

Δουλεύοντας ακούραστα σε πολυάριθμα άλμπουμ και πρότζεκτ, ο Basinski έχει κυκλοφορήσει, με μεγάλη επιτυχία από τα τέλη της δεκαετίας του '90, ένα πλήθος ambient και πειραματικών έργων. Το «The Disintegration Loops», το magnum opus του αναμφισβήτητα, έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις σπουδαιότερες συνθέσεις της ambient μουσικής. Οι συνεργασίες του, ξεκινούν από τον Antony Hegarty και τους Rasputina και φτάνουν στους The Murmurs και την Diamanda Galás. To 2011, υπήρξε βασικός συνεργάτης της Marina Abramovic, όπου μαζί με τον Anthony, ανέλαβαν την παραγωγή του σάουντρακ του ντοκιμαντέρ «The life and death of Marina Abramovic».